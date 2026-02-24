宏志閣未納入宏福苑收購方案引關注 黃偉綸︰若有共識願商討

政府上周公布大埔宏福苑長遠居住安排方案，提出收購7幢大廈業權，業主要在8月31日前回覆。惟在早前調查指，約一成居民表明不接受收購；未受大火波及的宏志閣業主對大廈不納入計劃感憂慮，立法會房屋事務委員會昨舉行特別會議討論相關議題，多名議員關注當局如何跟進宏志閣長遠安排。財政司副司長黃偉綸昨重申，若有業主不出售業權，要另外立法處理；如過半宏志閣業主表明同意收購，政府會有彈性安排，價格會與其他7幢樓一致。 黃偉綸昨分別出席電台節目及立法會房屋事務委員會就宏福苑安排方案解畫。他指，未來數日「一戶一社工」將接觸居民，經他們同意後，「解說專隊」就會直接聯繫業主解釋各方案細節。若業主已選定方案，下一步期望在5至6月簽署臨時買賣合約；若選擇以現金收購，居民最快在第三季內收到款項。他表示，「樓換樓」居民如透過「特設銷售計劃」選購的新單位，或要2年半後才入伙，入伙前會繼續發放現有的每年15萬元租金津貼，而住在過渡房屋的居民在過渡期內亦可繼續居住。

黃偉綸又稱，在早前問卷調查中12%居民表明不接受收購；若有業主在限期後堅持不賣，因現有的收回土地條例及強拍條例都不適用於此，政府就要另外立法處理，但強調非常尊重私有產權。至於宏志閣安排，如果業主在「特設銷售計劃」設定的時限以後才達成共識，政府會因應情況，將來再抽調其他單位供選購。他又指如果大部分宏志閣業主擬重返單位居住，物管公司會協助必要的維修，亦會處理分拆公契的工作。 宏志閣業主嘆像二等災民 對於有宏志閣業主希望釐清樓宇安全、回遷後管理費承擔等問題，更有人形容未有被納入計劃「像是二等災民」。黃偉綸指：「要形成共識是沒有一條線(限期)給他們」，直言若宏志閣超過五成業主表達望政府收購業權，便可以展開下一步討論，「收購金額很清楚，就是現在的收購價，如果過了目前選樓時間，未來居屋供應相當充足，會再抽調適當單位讓他們選擇。」

新民黨新界東北議員李梓敬則關注相關跟進方案，表示「既然有方案，會否盡快透過一戶一社工再做有方案問卷，讓宏志閣居民有得選擇？」透露近日收到不少宏志閣居民詢問方案為何不涵蓋宏志閣的意見。黃偉綸回應指︰「就宏志閣業主想不想方案涵蓋他們，我們不打算再加深一戶一社工壓力。解說專隊會與每一位宏志閣業主接觸，看看意向如何。」強調很樂意和業主商討相關方案的可能性。 對於收購計劃預計將斥資約68億元，其中40億元由公帑補貼。黃偉綸稱，該40億元屬一次性開支，政府完全可以負擔，不會影響政府財政，並已納入《財政預算案》一併處理。