大行樓價預測「鬥牛」 摩通估踏擴張期 今年再彈15%

本港樓價見底已成市場共識，近月大行紛紛上調樓價預測，且看法「鬥牛」。當中摩根大通更表示本地樓市已由「早期復甦」(early-stage)周期，進入「擴張」(expansion)周期。該行指，推升樓市進入擴張周期的動力之一，包括在3年跌市後市場出現FOMO (錯過恐懼，Fear Of Missing Out)情緒，並因而將今年樓價升幅預測由本來5%至7%，大幅提高至10%至15%，明年料再升5%。
除摩通外，近月不斷有大行將今年樓價預測上調，包括上周高盛將今年樓價升幅由5%上調至12%；而上月分別有摩根士丹利、花旗、美銀及滙豐環球上調預測，當中大摩及美銀均估計升幅可達10%。
料市場現FOMO 明年再升5%
至於暫時為「最牛」預測的摩通，最新報告指有六大因素持續支撐本港樓市，除了FOMO情緒，還有港股表現堅挺；內地買家需求強勁；購買需求壓抑3年；住宅庫存改善；以及實質按揭成本低於租金回報。另外，在近期人口錄淨流入下，該行亦相信會成為樓市短期支持。
摩通認為樓市周期有4階段，「早期復甦」後會進入「擴張」，然後「高位盤整」及步入「衰退」，而在2021至去年3月樓價累挫30%後已反彈10.7%，進入「擴張」期。對於今次樓價是否「死貓彈」，摩通指1998年及2022至23年兩次「死貓彈」升幅介乎8%至25%，且持續時間少於30周，而今次反彈已長達47周，除非股市突然大跌，否則相信屬可持續復甦。
地產股集體走高 新地漲逾3%
在看好樓市前提下，摩通亦將地產股目標價上調13%至49%，主要基於上調行業的每股資產淨值(NAV)約4%，並估計NAV折讓幅度會收窄。該行首選新鴻基地產(016)，將評級由「中性」上調至「增持」，目標價看162元，對應NAV折讓約20%；另外亦看好信和置業(083)及恒基地產(012)，長江實業集團(1113)及新世界地產(017)則維持「中性」評級。地產股昨普遍造好，新地升逾3%，恒地有2.7%進帳，信置、長實及新世界則漲逾1%。