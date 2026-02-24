大行樓價預測「鬥牛」 摩通估踏擴張期 今年再彈15%

本港樓價見底已成市場共識，近月大行紛紛上調樓價預測，且看法「鬥牛」。當中摩根大通更表示本地樓市已由「早期復甦」(early-stage)周期，進入「擴張」(expansion)周期。該行指，推升樓市進入擴張周期的動力之一，包括在3年跌市後市場出現FOMO (錯過恐懼，Fear Of Missing Out)情緒，並因而將今年樓價升幅預測由本來5%至7%，大幅提高至10%至15%，明年料再升5%。

除摩通外，近月不斷有大行將今年樓價預測上調，包括上周高盛將今年樓價升幅由5%上調至12%；而上月分別有摩根士丹利、花旗、美銀及滙豐環球上調預測，當中大摩及美銀均估計升幅可達10%。