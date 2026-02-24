消委會去年接3.8萬宗消費投訴 微跌6% 盛事掀投訴潮 按年暴增202%

消委會昨公布2025年全年數據，指整體投訴數字結束連續3年升勢，回落至38,187宗，較2024年的逾4萬宗減少6%。該會續指，全年整體網購投訴共有18,913宗，按年上升12%(2024年16,950宗)，佔整體3.8萬宗投訴約50%，較前一年的42%高，涉及總金額大幅上升45%至近9,300萬元，當中，以「食肆及娛樂」和「旅遊事務」最多，分別有4,964宗和2,475宗，按年分別上升29%及13%。

此外，跨境消費問題亦日益顯著。去年內地消費者針對香港商戶的投訴高達5,192宗，當中包括在本港註冊的三大內地網購平台；而香港消費者投訴內地商戶的數字亦錄得逾四成增幅。消委會指出，雖然部分投訴並不涉及本港商戶，甚至貨品完全不經香港發貨或轉運，但消費者仍會向該會求助。三大內地平台涉及內地消費者的投訴全年共有2,218宗，調停成功率達71%。

盛事經濟雖為香港注入新動力，卻同時掀起投訴潮。啟德體育園去年初開幕，全年涉及公眾表演的投訴高達1,889宗，按年大幅上升202%。一隊國際知名樂隊的演唱會亦因座位視線受阻、門票印錯等問題，惹來391宗投訴。另外，熱氣球節因臨時取消升空體驗，單一事件便引起350宗投訴，主要涉及銷售手法問題。

消委會認為，部分主辦商及票務平台或因經驗不足、與場地磨合需時，導致安排與宣傳不符，令觀眾大失所望。今年該會將重點加強與各售票平台溝通，商討改善票務安排的方法，務求令本地及專程來港的觀眾均能安心享受盛事。

推出手機應用程式 強化消費資訊

展望新一年，消委會表示將以更前瞻的策略，積極加強與本地、內地及海外商戶交流，推動創新營商模式，提升貨品及服務質素。同時，該會亦將進一步強化消費資訊的內容，革新發放模式，透過開通更多社交媒體平台及推出手機應用程式等多元化渠道，教育消費者提升自我保護能力，期望在消費市場持續變化之下，為公眾提供更全面的保障。