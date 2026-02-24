醫療輔助隊總參事黃英強被控非禮　准以1萬元保釋候訊(更新)

醫療輔助隊總參事黃英強涉於上月非禮一名女子，前日（23日）於紅磡警署接受調查後，被九龍城警區重案組以涉嫌「非禮」拘捕，其後被落案控告一項「非禮」罪名，今日（25日）於九龍城裁判法院首次提堂。他暫准毋須答辯，案件押後至4月28日再訊，以待辯方索取檢控文件及法律意見，期間准以1萬元現金保釋，不得返回案發現場，亦不得直接或間接接觸控方證人。另外，控方基於公眾及事主利益，向法庭申請匿名令獲准，任何人均不准披露事主資料，包括姓名、住址、職業、案發地點及與被告關係。

被告黃英強(54歲)，被控於今年1月16日在香港某辦公室內猥褻侵犯女子X。

案件編號：KCCC550/2026

黃英強已被停職

保安局回覆《am730》表示該名人員已被停職，由於案件已進入司法程序，現階段不宜作評論。局方表示非常重視轄下部隊人員的操守，任何人員若干犯違法行為，絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。而政府已制定管理公務員隊伍的規例和命令，已根據相關規定作出相應人力資源安排，以確保不影響相關隊伍的運作和為市民提供的服務。

官網及政府電話簿顯示，總參事職位早前已由副總監陳偉權署任。翻查資料，黃英強1997年加入消防處任職救護主任，2019年6月15日起出任醫療輔助隊總參事。