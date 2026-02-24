消防處擬循3方向修例 關消防裝置須先獲批 增物管公司責任

宏福苑大火後，政府提出修訂相關消防法例。消防處表示，修例料循3個方向，關閉消防裝置要先獲處方批準、將物管公司列入大廈消防安全責任人，以及針對大廈消防隱患引入定額罰款。處方預料今年4月至5月向立法會簡介修例內容，年內提交立法會審議。處方又指，會全力配合獨立委員會的工作，至今已提交了宏福苑巡查紀錄等資料。

消防處今日(24日)回顧2025年工作內容，包括宏福苑大火後的跟進工作。消防處長楊恩健表示，希望透過修例，加強樓宇的消防安全管理。修例將包含3個方向，第一是當要關閉大廈消防裝置時，必須先得到消防處批准。楊恩健解釋，現時做法是先關閉設施，其後再通知處方派員檢查，修例後，業主關閉前要先獲批準，而關閉時須做足預設措施，才可以申請。第二是將物管公司列為大廈消防安全的責任人，協助監管消防裝置。第三是針對常見的大廈消防隱患，例如楔開防煙門和阻塞走火通道，引入定額罰款。

大火後巡查工作方面，處方巡查了全港的大維修樓宇，重點檢查其消防系統。期間巡查了461幢樓宇，有22幢大廈的火警鐘有不同程度的損壞。楊恩健表示，已向涉事樓宇發出消除火警危險通知書，已有10幢大廈即時糾正，其餘12幢正在維修。此外，處方成立了一個全天候應變小隊，在火警後生即時到達現場檢查樓宇的消防系統。楊恩健指，小隊至今已出動了281次，發現11幢大廈的火警鐘有損毀，已發出消除火警危險通知書，並進行檢控工作。

已成立督導委員會檢討大型事故行動成效

因應大火，處方已成立由副處長(行動)陳慶勇領導的督導委員會，檢討處理特大型火警事故的行動成效，以及可改善之處，包括現場指揮系統、先進工具的使用，以及整體人員調派，冀可提升行動效率。

設備添置方面，處方已引入新的呼吸輔助器，並以電子入口指揮版，取代以人手記錄消防員救火時間及耗氣量。就引入無人機方面，楊恩健指，上月份已曾進行無人機測試，惟目前無人機滅火技術尚未成熟，未來會繼續探討。

消防處自上月起展開為期兩個月的「前哨行動」，針對1,500幢1987年或之前的舊式住宅樓宇，檢查其消防裝置及設備。楊恩健表示，至今已巡查940幢大廈，當中40幢消防鐘有損毀，大廈正改善消防設備，已針對違規樓宇，發出消除火警危險通知書及檢控。