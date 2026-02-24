熱門搜尋:
出版：2026-Feb-24 19:23
更新：2026-Feb-24 19:23

消防處擬循3方向修例 關消防裝置須先獲批 增物管公司責任

消防處回顧去年的工作。(周令知攝)

宏福苑大火後，政府提出修訂相關消防法例。消防處表示，修例料循3個方向，關閉消防裝置要先獲處方批準、將物管公司列入大廈消防安全責任人，以及針對大廈消防隱患引入定額罰款。處方預料今年4月至5月向立法會簡介修例內容，年內提交立法會審議。處方又指，會全力配合獨立委員會的工作，至今已提交了宏福苑巡查紀錄等資料。

消防處今日(24日)回顧2025年工作內容，包括宏福苑大火後的跟進工作。消防處長楊恩健表示，希望透過修例，加強樓宇的消防安全管理。修例將包含3個方向，第一是當要關閉大廈消防裝置時，必須先得到消防處批准。楊恩健解釋，現時做法是先關閉設施，其後再通知處方派員檢查，修例後，業主關閉前要先獲批準，而關閉時須做足預設措施，才可以申請。第二是將物管公司列為大廈消防安全的責任人，協助監管消防裝置。第三是針對常見的大廈消防隱患，例如楔開防煙門和阻塞走火通道，引入定額罰款。

大火後巡查工作方面，處方巡查了全港的大維修樓宇，重點檢查其消防系統。期間巡查了461幢樓宇，有22幢大廈的火警鐘有不同程度的損壞。楊恩健表示，已向涉事樓宇發出消除火警危險通知書，已有10幢大廈即時糾正，其餘12幢正在維修。此外，處方成立了一個全天候應變小隊，在火警後生即時到達現場檢查樓宇的消防系統。楊恩健指，小隊至今已出動了281次，發現11幢大廈的火警鐘有損毀，已發出消除火警危險通知書，並進行檢控工作。

消防處長楊恩健。(周令知攝) 消防處副處長(行動)陳慶勇。(周令知攝) 消防處副處長(公眾安全及機構策略)黃嘉榮。(周令知攝) 消防處回顧去年的工作。(周令知攝)

已成立督導委員會檢討大型事故行動成效

因應大火，處方已成立由副處長(行動)陳慶勇領導的督導委員會，檢討處理特大型火警事故的行動成效，以及可改善之處，包括現場指揮系統、先進工具的使用，以及整體人員調派，冀可提升行動效率。

設備添置方面，處方已引入新的呼吸輔助器，並以電子入口指揮版，取代以人手記錄消防員救火時間及耗氣量。就引入無人機方面，楊恩健指，上月份已曾進行無人機測試，惟目前無人機滅火技術尚未成熟，未來會繼續探討。

消防處自上月起展開為期兩個月的「前哨行動」，針對1,5001987年或之前的舊式住宅樓宇，檢查其消防裝置及設備。楊恩健表示，至今已巡查940幢大廈，當中40幢消防鐘有損毀，大廈正改善消防設備，已針對違規樓宇，發出消除火警危險通知書及檢控。

就全年巡查工作而言，消防處去年防火巡查共有44.7萬次，合共發出逾1.7萬張消防火警危險通知書，全年提出檢控約3,458次。

去年接近3.6萬宗火警召喚 按年跌4.9%

消防處自去年第四季推出「物聯網火警偵測系統先導計劃」，揀選10幢六層或以下目標樓宇安裝「物聯網火警偵測系統」，先導計劃預計於今年第一季完成。楊恩健表示，將探討把系統的應用延伸至7層或以上目標樓宇的技術可行性，冀提升較高樓層綜合用途及住用建築物的消防安全水平。

另外，消防處去年共接獲近3.6萬宗火警召喚，按年下跌4.9%，下降主因是火警鐘誤鳴個案減少。處方去年錄得樓宇火警2,000宗，微升25宗，主因是電力故障及人為因素。96.1%的樓宇火警能夠在規定召達時間內獲到場處理。另外，消防處去年處理4.2萬宗特別服務個案，按年上升8%，當中包括超強颱風「樺加沙」吹襲引致的逾800宗事故。

屋邨防火安全運動｜消防喉轆正確使用方法（香港房委會） 屋邨防火安全運動｜消防喉轆正確使用方法，1.打爛玻璃或按掣，以啟動警鐘及消防泵（香港房委會） 屋邨防火安全運動｜消防喉轆正確使用方法，2.開啟來水掣 3.擊碎射嘴盒玻璃（香港房委會） 屋邨防火安全運動｜消防喉轆正確使用方法，4.拉出消防喉 5.開啟射嘴掣，射向水源底部（不適用於電火）（香港房委會）

