強姦14歲少女兼毆打其男友 無業男判囚4年10個月 同夥判入勞教中心

一名女童3年前在聖誕節翌日，拒絕無業男表白後遭對方強姦，事後男友與同行男性友人遭無業男及同夥毆打。涉案兩人早前認強姦、普通襲擊及有意圖傷人罪，今日(25日)在高等法院判刑，該名無業男被判囚4年10個月，同夥則判入勞教中心。 被告L.Z.X. (現年16歲)及陳栢樂(現年19歲)，。陳栢樂被控於2023年12月26日在旺角上海街512號東方酒店強姦14歲女童X；L.Z.X被控於同日在上海街襲擊何姓男子；L.Z.X.及陳栢樂被控於2023年12月26日及27日有意圖而對衛姓男子造成身體傷害。

案情指，X於案發前數月認識兩名被告，當日在旺角遇上陳栢樂及其一群朋友，聊天吸煙後建議前往時鐘酒店繼續聚會。陳途中要求X成為其女朋友遭拒。抵達旺角東方酒店後，陳在眾人面前將X拉至床前，並在X明確拒絕下脫去其褲子及恐嚇她，X因害怕遭毆打而不敢離開。其後陳戴上安全套與X性交約5分鐘，期間X不斷掙扎並向契哥傳短訊求助，陳再除下安全套繼續，直至職員敲門稱夠鐘交房，X趁機逃走。 X在酒店樓下遇上衛姓男友及何姓男性友人，立即擁抱男友。陳栢樂見狀質問，男友表明身份後遭兩名被告拳打頭部，同行友人欲阻止亦被L.Z.X. 毆打。陳更以右臂箍住衛的頸部，強行拖至公園繼續拳打腳踢，並將其頭部撞向金屬欄杆，直至衛昏迷倒地。

無業男過去案底纍纍 法官譚耀豪引述報告指，L.Z.X.在單親家庭成長，曾因盜竊案被判入勞教中心，2024年完成服刑後獲釋，在壁屋羈留期間表現良好，沒有違規。陳栢樂則案底纍纍，包括勒索、傷人及與未滿13歲女童非法性交，現正在教導所服刑中。譚官又提到，女受害人雖然沒有出現「災難性」心理後果，但臨床心理學家提交的報告顯示，她在建立信任及親密關係方面受長期影響，容易擔心他人接近她是出於性意圖。 譚官認為案件不涉及不合比例的暴力、武器或性悔辱，接受兩人沒有預謀犯案，惟女受害人案發時年僅14歲，無業男強姦期間沒有安全措施，更有同類案底，可見判他入教導所並無足夠的阻嚇作用，以上皆屬加刑因素，最終判囚4年10個月。同夥則因受朋輩影響才犯案，考慮他年輕且有悔意，遂判入勞教中心。

案件編號：HCCC165/2025