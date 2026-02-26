觀塘警署女督察自轟 消息︰留遺書 涉工作壓力

觀塘發生警員吞槍事件。一名剛於去年9月出學堂的23歲女督察昨早被發現，在觀塘警署上彈及退彈區域內受傷，當場證實死亡。經初步調查，相信她用獲發的佩槍自殺。消息指，調查人員於其電話發現遺書，主要提及工作壓力。
事發於昨早7時45分，一名隸屬觀塘警區軍裝巡邏小隊的23歲女警，被同袍發現在觀塘警署上彈及退彈區域內頭部受傷，倒臥地上滿身鮮血，救護員當場證實死亡，其身旁留下一把佩槍。經初步調查，相信她用獲發的佩槍自轟。
警方表示，正調查一名警務人員昨在觀塘警署死亡的案件，稍後將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。案件由東九龍總區重案組跟進調查。警務處長周一鳴昨早曾到觀塘警署了解；警方對事件深表難過及惋惜，並對該名警務人員的家屬致以慰問，亦會提供適切協助。
事發後，大批警員在場處理，現場留下一灘血跡，人員用圍板圍封。疑為事主女親友亦到場了解事件，哭成淚人。
消息指，該警務人員為一名23歲女督察，去年9月剛出學堂，被派到觀塘警區駐守，曾經反映工作壓力；事發前，女督察與同袍共晉早餐，當時未見異樣。消息又指，女督察昨早剛開工「攞槍」期間，獨自在上彈區時自轟，及後調查人員於其電話發現遺書，內容不涉及欺凌，主要提及工作壓力。