觀塘警署女督察自轟 消息︰留遺書 涉工作壓力

觀塘發生警員吞槍事件。一名剛於去年9月出學堂的23歲女督察昨早被發現，在觀塘警署上彈及退彈區域內受傷，當場證實死亡。經初步調查，相信她用獲發的佩槍自殺。消息指，調查人員於其電話發現遺書，主要提及工作壓力。

事發於昨早7時45分，一名隸屬觀塘警區軍裝巡邏小隊的23歲女警，被同袍發現在觀塘警署上彈及退彈區域內頭部受傷，倒臥地上滿身鮮血，救護員當場證實死亡，其身旁留下一把佩槍。經初步調查，相信她用獲發的佩槍自轟。