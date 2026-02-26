Ray Online｜江玉歡理解IKEA提示勿佔用梳化　嘆旅客「打卡」成主菜會變討厭

大型連鎖傢俬店宜家家居(IKEA)嘅門市，一向歡迎顧客選購梳化、床褥前先試一試，但近年就經常有顧客被指濫用當休息區。立法會前議員江玉歡(Doreen)話理解IKEA終於出招，表明唔鼓勵顧客長時間佔用梳化，舉例尖沙咀門市嘅情況隨時令想買嘅人再冇心機買。事件又啟發到佢記起新加坡有舖頭直頭貼告示，叫顧客唔好過度打卡，直言旅客如果將「打卡」當成主菜甚至影響他人，就會變得討厭，香港如果要發展成高檔旅遊目的地，就更加唔應該刻意整啲「打卡」點。

有IKEA顧客近日發現，店入面梳化陳列區擺咗一塊告示牌，中文就直接話「請勿佔用梳化」，英文就寫「Sofa testing only」(只供試用梳化)，下面再有一行英文字希望顧客體諒，同讓更多人有試坐嘅機會。Doreen喺社交平台轉載《am730》嘅 報道 ，認為IKEA終於唔鼓勵顧客長時間佔用梳化嘅行為可以理解，舉例只要去尖沙咀嘅IKEA尖沙咀規劃及訂購中心行一轉，就會明白佢哋嘅難處，因為當有心買梳化嘅人去到現場，都會即刻冇心機買。

除咗霸佔座位，Doreen最近去新加坡亦發現有一間陳設特別嘅舖頭張貼告示，要求顧客自重，唔好喺店內「過度打卡」，相信應該係有唔少遊客借舖頭擺設做背景。佢理解旅客去外地旅遊影相留念，但當「打卡」成為主菜甚至影響其他人就會變得討厭。佢獻計話，香港如果要發展成高檔旅遊目的地，首先就唔好刻意整啲咩「打卡」點，或者強調用「打卡」做招徠。

Doreen又提到，近日發現金鐘紅棉路婚姻登記處都有唔少非本地人登記結婚，而成個場地更成為拍攝結婚嘅景點。佢認為，婚姻登記處作為公共服務應該係本地市民優先，既然咁多遊客嚟香港結婚，係咪應該要向非本地居民收貴少少登記費？