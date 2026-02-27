青衣男推跌老翁及向餅店職員掟包　涉普通襲擊被捕(有片)

青衣發生襲擊事件。昨日(26日)早上7時許，警方先後接獲兩宗報案，據報1名老翁在長青邨商場平台被人推跌、另有一餅店職員遭1名顧客掟麵包。警員接報到場調查後，相信兩案屬同一名男子所為，並截獲一名52歲姓陳男子，他涉嫌「普通襲擊」被捕，帶返警署扣查。
社交平台Facebook「cam L (香港群組)」及「青衣街坊吹水會」流傳兩段影片，首段影片長約1分鐘，內容顯示事發於當日早上7時許。一名黑褸男購買兩個麵包放在擺放點心的木枱上要求結帳，職員疑不滿對方未有將麵包放在收銀櫃枱，雙方因而起爭執，一名疑似男職員見狀出言反駁，男子步出門後又折返，將麵包擲向女職員，女職員彎身閃避，其後有人報案。
男子指警員「玩嘢」 警員：我𠵱家執法
另一段長約2分鐘的影片顯示，一名手持黑外套的男子在店外被多名警員包圍。期間男警員高聲要求對方合作，並提醒在場人士「幫手影住」。男子交出身份證，並指警員「玩嘢」，一名警員大聲回應：「我𠵱家執法，唔係玩嘢……處理你」，黑衣男反駁：「我都處理你」，男警回應：「敢咪嚟囉，講無用㗎」，男子突然嘗試靠近警員對話，該名警員隨即警告：「如果你埋嚟掂到警察，拉你襲警，明唔明？」又提醒同袍：「唔使同佢咁多廢話。」