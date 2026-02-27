青衣男推跌老翁及向餅店職員掟包　涉普通襲擊被捕(有片)

青衣發生襲擊事件。昨日(26日)早上7時許，警方先後接獲兩宗報案，據報1名老翁在長青邨商場平台被人推跌、另有一餅店職員遭1名顧客掟麵包。警員接報到場調查後，相信兩案屬同一名男子所為，並截獲一名52歲姓陳男子，他涉嫌「普通襲擊」被捕，帶返警署扣查。

社交平台Facebook「cam L (香港群組)」及「青衣街坊吹水會」流傳兩段影片，首段影片長約1分鐘，內容顯示事發於當日早上7時許。一名黑褸男購買兩個麵包放在擺放點心的木枱上要求結帳，職員疑不滿對方未有將麵包放在收銀櫃枱，雙方因而起爭執，一名疑似男職員見狀出言反駁，男子步出門後又折返，將麵包擲向女職員，女職員彎身閃避，其後有人報案。