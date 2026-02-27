熱門搜尋:
財政預算案2026 二手樓 回南天 安全帶 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Feb-27 15:07
更新：2026-Feb-27 15:07

前警長被指違紀一度被停發合約酬金　入稟追討2760元

分享：
前警長被指違紀一度被停發合約酬金，入稟追討2760元。(資料圖片)

前警長被指違紀一度被停發合約酬金，入稟追討2760元。(資料圖片)

adblk4

一名時任警長因須接受紀律調查而被暫停發放合約酬金，最終未被提控，其後才獲發合約酬金。他上月入稟追討兩期約滿酬金利息合共2,760元，今早(27)於小額錢債審裁處提訊，律政司代表庭上指，警方有權決定何時發放約滿酬金。案件押後至1230日再訊。

申索人為前警長梁世昌，被告為警務處處長周一鳴。申索書指，前警長於202451日至2025426日期間，根據僱傭合約履行職務並圓滿完成合約中規定的聘用期，在周年報告評核獲得最高級別A。周年報告簽署同日警方通知前警長，懷疑違反紀律而暫停發放應得的合約酬金。紀律調查涉及前警長在當值期間處理妻子私人投訴警隊成員事項，包括使用傳真機、發出電郵、到警署錄取口供、致電投訴課及使用內部方式派遞證物。

adblk5

前警長質疑警方處理紀律調查過程極度混亂，存在不合理拖延，明顯有選擇性執法及惡意調查嫌疑，周年評核報告發出評級逾1年後才正式錄取違規調查口供，最終合約酬金被延遲至去年624日才全數獲發放，導致他蒙受利息損失。另一方面直至同年1023日前警長才獲告知所有紀律指控，經過律政司兩次的覆檢後為「沒有足夠證據提出相關檢控」，因此前警長認為延遲發放酬金的行為在法律上構成違約，遂追討因延遲發放酬金而未能進行定期存款的利息，共2760元。

adblk6

案件編號：SCTC1992/2026

ADVERTISEMENT

送BOC Pay+ X M&M'S 慶新年開運箱

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務