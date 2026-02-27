花展3.20維園開鑼主題花紫羅蘭 60歲或以上長者平日免費入場

香港花卉展覽是本港一年一度的賞花盛事，每年均吸引數十萬人次入場參觀。今年花展將於下月20日至29日在維多利亞公園舉行，為期10天，開放時間為上午9時至晚上9時。大會以花姿優雅的紫羅蘭為主題花，並以「花語尋『香』——細味城市特色」為主題，讓遊人在花香中細味城市的獨特魅力，亦為維園增添絢麗色彩。

收費方面，全價門票14元。4至14歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及其一名同行照顧者可享7元優惠門票。另外，周一至周五期間亦設入場優惠，60歲或以上長者、殘疾人士及其一名同行照顧者可免費參觀，一同進場的30人或以上團體可享優惠收費。