花展3.20開鑼為期10日　主題花紫羅蘭為維園添色彩

香港花卉展覽是本港一年一度的賞花盛事，每年均吸引數十萬人次入場參觀。今年花展將於下月20日至29日在維多利亞公園舉行，為期10天，開放時間為上午9時至晚上9時。大會以花姿優雅的紫羅蘭為主題花，並以「花語尋『香』——細味城市特色」為主題，讓遊人在花香中細味城市的獨特魅力，亦為維園增添絢麗色彩。

設花卉及園藝產品銷售攤位

花展場內除展出今年的主題花和其他花卉外，沿中軸線佈置的園圃更特別融入濃厚的香港特色，讓遊人在花香瀰漫的空氣中，感受這座城市獨有的多元風情與人文風貌；更有來自本地、內地和海外機構悉心培植的盆栽、造型優美的花藝擺設，以及別出心裁的園林造景。會場亦設有花卉及園藝產品的銷售攤位，大會在展覽期間同時舉辦多項教育與娛樂並重的活動。有關花展詳情及入場收費安排，請瀏覽網頁或致電2601 8260查詢。