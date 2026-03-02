免試簽駕照︱3.16起全面網上預約 每日名額550個擴至4間辦事處

運輸署宣布，由本月16日起，全面推行網上預約免試簽發香港正式駕駛執照櫃位服務，預約名額將增至每個工作日共550個，並擴展至全部4間牌照事務處，「電子即日籌」安排亦會於當日取消。此前已透過預約系統成功預約櫃位服務的申請人不受影響。
同日起，為確保申請人公平有序地使用服務，所有申請人必須預先經指定網上預約系統預約免試簽發櫃位服務，並按預約日期及時間到指定牌照事務處提交申請。位於長沙灣政府合署的九龍牌照事務處、東九龍政府合署的觀塘牌照事務處和沙田政府合署的沙田牌照事務處新設的免試簽發櫃位服務，將專責處理以內地駕駛證提交的申請；而位於金鐘統一中心的香港牌照事務處則繼續處理以所有認可國家和地方發出的駕駛執照提交的申請。
3.10推出優化網上預約系統
為讓申請人有序預約新增名額，運輸署將於下周二(10日)推出優化網上預約系統，並在下周二至周五(13日)分批開放本月16日至下月10日期間的新預約名額，而由本月16日起，系統會開放未來4星期可預約的名額，並於每個工作日下午5時更新名額。
申請人進行網上預約時須核實身份，香港身份證持有人須使用已登記的「智方便」帳戶登入；非香港身份證持有人或未登記「智方便」帳戶的人士，須按系統指示上載其身份證明文件及駕駛執照。所有申請人均須提供電郵地址以接收一次性密碼及進行核實。如發現所輸入或提交的資料不真確，預約將被取消，名額會重新開放供其他申請人預約，以讓系統更有效運作。免試簽發的申請資格、所需文件及適用車種等維持不變。
24小時預約熱線同步停止接受預約
經優化的網上預約系統具備多項保安及流量管理措施，包括人機驗證機制及虛擬排隊管理方案，以偵測並阻擋以自動程式操作搶籌，並適切調節流量。全面推行網上預約申請櫃位服務後，現時24小時預約熱線3763 8080將同步停止接受預約免試簽發櫃位服務。