免試簽駕照︱3.16起全面網上預約 每日名額550個擴至4間辦事處

運輸署宣布，由本月16日起，全面推行網上預約免試簽發香港正式駕駛執照櫃位服務，預約名額將增至每個工作日共550個，並擴展至全部4間牌照事務處，「電子即日籌」安排亦會於當日取消。此前已透過預約系統成功預約櫃位服務的申請人不受影響。

同日起，為確保申請人公平有序地使用服務，所有申請人必須預先經指定網上預約系統預約免試簽發櫃位服務，並按預約日期及時間到指定牌照事務處提交申請。位於長沙灣政府合署的九龍牌照事務處、東九龍政府合署的觀塘牌照事務處和沙田政府合署的沙田牌照事務處新設的免試簽發櫃位服務，將專責處理以內地駕駛證提交的申請；而位於金鐘統一中心的香港牌照事務處則繼續處理以所有認可國家和地方發出的駕駛執照提交的申請。