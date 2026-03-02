舒適堡結業｜創辦人陸毅強涉結業前縱容收款　擬不認罪5.29再訊

連鎖健身及美容中心舒適堡前年全線結業，創辦人及董事陸毅強涉縱容舒適堡就服務收取款項、卻未能在合理時間內提供服務，被控17項「就消費者作出構成不當地就服務接受付款的營業行為」罪。案件今日(2日)於東區裁判法院再訊，並與舒適堡另外9張傳票控罪一併處理。辯方透露陸毅強擬否認控罪，傳票控罪則仍時考慮答辯，主任裁判官張志偉遂押後至5月29日再訊，屆時再訂審期，期間續准保釋。

被告陸毅強(68歲)，報稱董事，被控17項「就消費者作出構成不當地就服務接受付款的營業行為」罪，指被告於2024年8月1日至9月5日期間，舒適堡（屯門、尖沙咀、荃灣、沙田）美容健美有限公司、舒適堡（伊利沙伯大廈）健美有限公司，及Physical Beauty Centre（Yuen Long）Limited，作為商户，就多項有關產品，即私人健身教練服務、普拉提服務、按摩療程服務、美容套票療程服務、面部美容療程服務等，接受消費者付款。而在接受所述付款時，沒有合理理由相信上述公司將能在合理時間內，供應上述產品。而該罪行是在被告，在案發時作為上述公司的董事，同意或縱容下，或是可歸因於他的疏忽下犯的，涉款共約40萬元。