九巴：正就「兩蚊兩折」新機制做測試 擬增旅遊路線

「2元乘車優惠計劃」將在今年4月改為「兩蚊兩折」優惠。九巴今日(2日)透露，現正配合八達通進行後台系統測試，進展順利，預料屆時可如期應付。九巴強調角色以配合政府為主，待新機制落實後，會按統一安排展開宣傳，並已開始訓練車長，協助長者及乘客理解新收費模式。
全面配合安全帶法
至於安全帶法例方面，九巴指正等待當局公布最新安排，並重申安全帶是保障乘客的重要措施，公司願意全面配合。有意見認為巴士安全帶過緊，或建議設孕婦專用座位，九巴解釋，自2018年起所有新購巴士均須安裝安全帶，物料與其他交通工具相若，款式亦已獲運輸署「車型認證」。若要調整設計或增設孕婦專用安全帶，需重新評估及驗證。
九巴擬增設新線途經昂船洲及青馬大橋
旅遊市場復甦亦帶動九巴旅遊路線客流。九巴透露，「九巴遊香港」HK1線在剛過去的農曆新年假期錄得破紀錄人次，較平日增長一倍；口岸線B1及B9的「搭兩程 總有一程免費」優惠亦大受歡迎，客流量按年升約兩成。公司正研究增設新旅遊路線，途經昂船洲大橋及青馬大橋，並已與運輸署商討細節。
中九龍繞道分流見效
另外，中九龍繞道（油麻地段）去年十二月二十一日通車後，成功分流東西九龍車流。九巴指出，無論取道新路或仍經龍翔道及東九龍走廊，多條往返九龍與新界東西的路線行車時間均明顯縮短，部分路段由以往約三十分鐘縮減至五至八分鐘。公司已安排至少七條特別路線改行新繞道，整體行車時間平均縮短兩成，快約二十分鐘。