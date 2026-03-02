九巴：正就「兩蚊兩折」新機制做測試 擬增旅遊路線

九巴透露，「九巴遊香港」HK1線在剛過去的農曆新年假期錄得破紀錄人次。(資料圖片)

「2元乘車優惠計劃」將在今年4月改為「兩蚊兩折」優惠。九巴今日(2日)透露，現正配合八達通進行後台系統測試，進展順利，預料屆時可如期應付。九巴強調角色以配合政府為主，待新機制落實後，會按統一安排展開宣傳，並已開始訓練車長，協助長者及乘客理解新收費模式。

全面配合安全帶法

至於安全帶法例方面，九巴指正等待當局公布最新安排，並重申安全帶是保障乘客的重要措施，公司願意全面配合。有意見認為巴士安全帶過緊，或建議設孕婦專用座位，九巴解釋，自2018年起所有新購巴士均須安裝安全帶，物料與其他交通工具相若，款式亦已獲運輸署「車型認證」。若要調整設計或增設孕婦專用安全帶，需重新評估及驗證。