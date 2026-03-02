大班西餅結業｜3公司及董事涉欠薪逾100萬元　遭票控103罪4.27再訊

「大班麵包西餅」去年6月宣布結業，3間關聯公司及董事涉嫌拖欠員工薪金逾100萬元，遭勞工署票控共103項傳票罪，案件今日(2日)在九龍城裁判法院再訊。控方透露，大班麵包西餅有限公司或會展開清盤程序，故申請押後至4月27日再訊，待確認有關事項及思考後續處理事宜。至於大班餐廳有限公司及母公司鴻和有限公司，早前遭高院頒令強制清盤，控方申請一同押後，待向高院申請繼續檢控程序，獲裁判官批准。

被告大班麵包西餅有限公司，被票控38項沒有在到期日內付給工資，指其身為僱主，在去年7月31日故意及無合理辯解，而沒有在切實可行範圍內盡快，但在任何情況下不得遲於工資期最後一天的完結後7天，支付僱員的工資約63.3萬元。