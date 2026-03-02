中大醫院手外科醫生黃詠儀離世　屢做義工曾赴阿富汗任無國界醫生

香港中文大學醫學院矯形外科及創傷學系名譽臨床副教授黃詠儀，上月26日離世。專攻手外科的她，生前同時為香港中文大學醫院的顧問醫生和骨科專科醫生，中大醫院對其離世深感惋惜，將會在醫院內設立悼念角，讓其家人、朋友和公眾表達心意。

2007年加入中大

黃詠儀2007年加入中大擔任名譽臨床導師，隨後先後晉升為名譽臨床助理教授及名譽臨床副教授，至近年擔任臨床專業顧問醫生及矯形外科及創傷學系專業應用副教授(禮任)。她在2008年獲得香港骨科醫學院方心讓金獎，表彰她於Joint Specialty Fellowship考試的傑出表現，更成為獎項設立以來20名獲獎的年輕醫生之一。