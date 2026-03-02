中大醫院手外科醫生黃詠儀離世　屢做義工曾赴阿富汗任無國界醫生

香港中文大學醫學院矯形外科及創傷學系名譽臨床副教授黃詠儀，上月26日離世。專攻手外科的她，生前同時為香港中文大學醫院的顧問醫生和骨科專科醫生，中大醫院對其離世深感惋惜，將會在醫院內設立悼念角，讓其家人、朋友和公眾表達心意。
2007年加入中大
黃詠儀2007年加入中大擔任名譽臨床導師，隨後先後晉升為名譽臨床助理教授及名譽臨床副教授，至近年擔任臨床專業顧問醫生及矯形外科及創傷學系專業應用副教授(禮任)。她在2008年獲得香港骨科醫學院方心讓金獎，表彰她於Joint Specialty Fellowship考試的傑出表現，更成為獎項設立以來20名獲獎的年輕醫生之一。
中大醫學院將設置悼念角
工作以外，黃詠儀生前亦參與不少義工，包括2002至2005年及2012年期間，參與湖南、新疆、四川地區之關懷行動、2008年參與華裔骨科學會發起的四川地震復康計劃—站起來，以及2015年遠赴阿富汗及海地參與無國界醫生工作。她在2021年更獲得中大醫學院傑出老師獎，證明其卓越教學能力及受人愛戴。中大醫學院矯形外科及創傷學系發表訃聞指，黃詠儀上月26日在家人陪伴下安詳離世，其對臨床工作的貢獻和醫學教育的無私奉獻令人深切懷念。
中大醫院亦在社交平台表示，黃詠儀在2019年中大醫務中心(尖沙咀)成立之初已加入團隊，並在兩年後中大醫院正式成立後，繼續以專業精神及熱誠服務病人。院方就其離世，向她的家人及親友致以最深切慰問，待悼念角設置後會再公布細節。