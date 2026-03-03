天水圍躁男疑虐嬰　輕鐵內大力打嬰兒腿部　目擊者：起碼廿幾次

昨日(2日)晚上網上流傳一段僅幾秒長的影片顯示，一名推BB車的男子，在輕鐵列車內用力打嬰兒的腳部，片中可聽到響亮的「啪」一聲。拍攝片段的目擊者指，曾聽到片中男子向BB講：「你伸隻腳上嚟啊！我打到你唔識伸上嚟！」目擊者直言睇到「心痛」，隨後男子推著BB車在天瑞落車。影片引發網民怒火，齊聲促報警拉人。

目擊事件的拍片者在社交平台Threads分享影片表示：「希望可以forward到俾bb個媽媽睇」，拍片者指：「呢個唔知係你老公你呀哥細佬定係咩都好，bb隻腳只係放咗上嚟佢就即刻打落去，仲要係唔止一次半次，係起碼廿幾次，而且每次都超大力咁打落去，打到啪啪聲，臨落車嘅時候佢仲要用個電話好用力咁打落bb隻腳度，真係見到好X心痛」。