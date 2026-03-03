天水圍19歲躁男疑輕鐵內虐嬰被拘捕　消息：為女嬰舅父

昨日(2日)晚上網上流傳一段僅幾秒長的影片顯示，一名推BB車的男子，在輕鐵列車內用力打嬰兒的腳部，片中可聽到響亮的「啪」一聲。拍攝片段的目擊者指，曾聽到片中男子向BB講：「你伸隻腳上嚟啊！我打到你唔識伸上嚟！」目擊者直言睇到「心痛」，隨後男子推著BB車在天瑞落車。影片引發網民怒火，齊聲促報警拉人。 被捕人獲准保釋候查 警方表示，留意到網上流傳一段短片，片段顯示一名男子懷疑在天水圍一輛輕鐵車廂內以手拍打一名嬰兒。經主動調查後，警方今日於天水圍區拘捕一名19歲本地男子，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，他已獲准保釋候查，須於本月中旬向警方報到，案件交由元朗警區刑事調查隊第十二隊跟進。

據了解，涉案未滿1歲的女嬰昨早9時30分由舅父照顧，當時坐於一輛嬰兒車內，並把雙腳放在嬰兒車的圍欄上，期間女嬰舅父多次拍打嬰兒雙腿，事件最終由目擊者拍片放上網。元朗警區刑事隊伍關注事件，成立案件並追查當時照顧嬰兒的舅父緝拿歸案。

網民：已經報咗警 警方話需要更多資料 目擊事件的拍片者在社交平台Threads分享影片表示：「希望可以forward(轉載)到俾bb個媽媽睇」，拍片者指：「呢個唔知係你老公你呀哥細佬定係咩都好，bb隻腳只係放咗上嚟佢就即刻打落去，仲要係唔止一次半次，係起碼廿幾次，而且每次都超大力咁打落去，打到啪啪聲，臨落車嘅時候佢仲要用個電話好用力咁打落bb隻腳度，真係見到好×心痛」。 拍片者描述，嬰兒在被拍打時僅「輕輕喊咗2聲」，「呢次真係我人生咁想一個bb喊得超大聲」，她形容對方「真係似有一個痴線佬」，奈何她無勇氣當面制止，亦為此自責：「bb我對你唔住，係姐姐冇勇氣救你。」拍片者再向網民留言：「我唔係要like(讚好)呀，我要你哋forward(轉載)出去」。

帖文曝光後，隨即引起網民公憤。不少人強烈譴責暴力行為「報警啊虐兒啊」、「黐線，要報警！個BB可能個6月大都冇」、「唔好等fw，分分鐘佢老母係同謀，想救B就即刻去報警」、「樓主會唔會online(網上)報個案先？你有時間地點嘅資料，希望多個機會幫到bb」，亦有網民表示：「hello，我已經報咗警，請check dm，因為見到好心痛，而警方話需要你更多資料先做到野(嘢)」。