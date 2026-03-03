簡樸房｜業界指認證費用被搶高　業主執整單位被污名化

《簡樸房條例》今月正式生效。簡樸房經營者協會主席陳顯熹今早(3日)在商台節目表示，觀察到近期市場查詢量大增，這些專業人士的報價亦隨之水漲船高，每方報價平均可達兩萬港元，每個單位涉及的認證費用，加起來可能高達六位數字，這或許是因為工程師不缺生意，寧願提高價格以篩選客戶。

陳顯熹解釋，政府提出的措施對單位硬件設施有新增要求，例如分間房房門則需具備防煙功能，但不能透過在舊門上加裝防煙條來實現，必須連同門框整套更換。目前向廠商零星訂購成本高達一萬元，若一個單位需更換4扇門則須 4萬元，協會正嘗試集合業界訂單，希望以量制價降低成本。對於「黑廁」的門上需加裝扇葉引入鮮風，業界過往多採用玻璃趟門或俗稱「巴士門」的摺門以節省空間，但這些門都無法滿足新規定。目前更換一道合規的廁所門，報價約為3,000元。他坦言，業主們都理解政府提升居住環境的原意，但如何降低成本才是最關心的議題。