機場舉行飛機事故及救援演習　逾千人參與測試場緊急事故應變能力

香港國際機場今晨(3日)在中跑道舉行年度飛機事故及救援演習，以測試機場同業處理飛機事故的應變能力。約20個機構及政府部門的逾1,000名代表參與是次演習，大灣區航空為參與的航空公司；另有超過400位志願人士扮演旅客及受影響旅客親屬。

演習於約凌晨2時15分開始，模擬一架載有120名乘客的離港客機，因機艙服務員報告一名乘客放於座位下的外置充電器冒煙，於中跑道滑行時中止起飛。客機在減速期間輪胎爆裂，導致偏離跑道；其起落架繼而塌下並起火。航空交通管制指揮塔人員隨即啟動失事警報；香港機場管理局亦即時啟動機場緊急應變中心，以助不同政府部門、機場同業和機構協調及溝通。消防處及香港警務處等緊急應變部門迅即派員抵達事故現場滅火及救援、提供醫療援助、運送傷者及進行其他支援。