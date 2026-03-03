多重照顧者「由朝到晚一腳踢」　嶺大倡設個案經理紓壓

照顧者經常要面對巨大壓力，須要照顧多位家人更是壓力加倍！嶺南大學調查發現，受訪的多重照顧者大多為40至69歲之間；受訪者須每日「由朝到晚、24小時一腳踢」，處理多名家人的起居、醫療、復康及家務，工作與家庭責任頻頻碰撞。研究團隊呼籲，社會及政府正視多重照顧者群體的困境，建議設立專責「照顧者個案經理」、大幅放寬照顧者津貼門檻等。 嶺大亞太老年學研究中心今日(3日)發表《香港多重照顧者面對的挑戰及應付策略研究報告》，於去年4月至今年1月期間，透過社福機構及社交平台招募，完成45個深度訪談。受訪者需年滿13歲、同時照顧兩位或以上家人，且至少一位有長期病患或殘疾。

調查發現，受訪者同時身兼子女、父母、配偶與員工等多重角色，面對不同期待與責任，當家人同時有需要時，常陷兩難，總覺得「邊面都做得唔夠好」，內心充滿自責。調查又指，長期高壓下，身心健康嚴重透支，受訪者普遍睡眠不足、體力勞損、情緒低落引致慢性痛症、免疫下降，部分人曾萌生輕生念頭。他們亦習慣「優先家人」，延遲自身求醫，形成惡性循環。 受訪者亦提到，須頻繁請假陪診或處理突發事宜，擔心影響表現與前途，有人寧願不轉工、不升職以保彈性。職場缺乏制度化支援，彈性上班、照顧假等措施仍有限，只能靠上司體諒。

照顧者盼推行「照顧者個案經理」制 需同時照顧年邁父親、幼兒及妻子的香港弱智人士家長聯會主席黃偉雄憶述，最極端時一天要幫家人沖涼四次，形容身心俱疲，壓力大到睡不安寧，常擔心父親日後惡化，是否需送安老院，未來如何安排。雖然未曾想過自殺，但情緒低落時會覺得「唔順」，尤其靜下來便胡思亂想。他強調，喘息服務極重要，若被照顧者有穩定、安全地方日間活動，已是對照顧者最大幫助。 他又建議，推行「照顧者個案經理」制度。由一位專責人員統籌，從醫院出院階段介入，協調醫生、護士、社工、職業治療師等，評估家居改裝（如加扶手、浴室改造），並持續跟進，避免照顧者在不同部門、重複講述病情。現時各社工只限自己範疇，無法跨界，導致支援斷層。

陳澤群：現行服務零碎混亂 嶺南大學亞太老年學研究中心總監陳澤群指，現行長者及康復服務零碎混亂，申請條件、輪候時間各異，名額有限，有受訪者形容「好難搵、好亂，勉強拼」，往往心力交瘁仍半途放棄。 他表示，社會及政府正視這群隱形高壓群體的獨特困境，盡快推出針對措施，包括設立專責「照顧者個案經理」，從住院階段介入，統籌出院後醫療、復康及社福服務，提供一站式跟進，減輕奔波之苦；建立「照顧者支援協調平台」，整合資源並優先發展一站式導航與個案管理服務。

他又指，「依家要安排老人家去老人院，一個月要1.8萬至2萬元，但相關津貼只有3,000元」，故建議，大幅放寬照顧者津貼門檻，將金額提升至每月約7,758元，視照顧工作為具社會價值勞動。建立常規意見收集機制，將使用者及照顧者體驗納入服務評估與續約指標，引入公開評分提升透明度；在長者、復康及人口政策中明確界定「多重照顧者」為高風險群組，納入資源分配與評估框架，避免被邊緣化。