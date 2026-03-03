牛頭角上邨謀殺案｜25歲仔弑母親認誤殺　稱其為「怪獸蜥蜴」假扮

牛頭角上邨於2022年發生倫常命案，一名男子疑思覺失調復發，殺死同住母親並藏屍床底數日。其後在錄影會面承認行兇之餘，形容其母是「怪獸蜥蜴」假扮。無業漢今日(3日)在高等法院承認兩項控罪，法官陳嘉信將案件押後至4月13日進行求情和判刑，以待索取精神科、心理和感化報告。 被告黃俊傑(28歲)，無業，被控謀殺罪及阻止合法埋葬屍體罪，指他在約於2022年11月25日，在香港謀殺羅彩橋(50歲)，及在同日同地，阻止羅的屍體合法埋葬。被告否認謀殺罪，但承認誤殺罪及阻止合法埋葬屍體罪，控方基於減責精神失常，接納他承認誤殺罪。

案情指，被告內地出生，2000年來港定居，和父母居於涉案牛頭角上邨常榮樓單位，其後父母於2010年離婚，父親遷出。被告和母親均無業，領取綜援為生。被告於2015年因精神問題住院，被診斷患有情感性思覺失調，其後出院。翌年因病情復發再入院，出院後情況穩定，但需到精神科門診覆診，2022年10月最後一次到精神科門診，當時情況穩定。 稱其母親外出找朋友 同年11月，負責跟進個案的護士與被告母親通電話，得悉被告的精神狀況轉差。其母指被告曾襲擊她，說話語無倫次。護士和同事同日上門探訪，被告返家時發現護士在場，便立即離開，當晚沒有返回單位。同月25日，被告母親就被告失蹤一事報警，晚上9時銷案，警員到單位查看未覺異樣，被告應門時向警員稱，其母親正在休息。惟護士自26日起與被告母親失聯，30日上門時聽到單位內發出聲響報警，消防員和警員接報到場後破門入屋。被告當時表現冷靜和合作，並稱其母親外出找朋友，人員在被告房間的床底，發現被告母親的屍體，其身體已出現屍僵及開始腐爛。

聲稱每天都殺人 被告被捕後與警員進行兩次錄影會面。他在第一個會面中表現正常，並稱不知道母親的屍體為何在床底。第二個會面則開始胡言亂語，聲稱每天都殺人，又指案發前數天聽到聲音著他行兇。警員展示其母親的照片時，被告承認行兇且形容相中人由「怪獸蜥蜴」假扮。 法醫則指，從被告母親的傷勢顯示，她被襲時清醒且曾擋格，但因屍體開始腐爛而無法確定其死因。又指被告母親被藏在密閉空間，可能因窒息去世。精神科專家認為，被告案發時情感性思覺失調復發，其症狀包括幻覺和幻聽。

案件編號：HCCC145、146/2025