出版：2026-Mar-04 12:07
更新：2026-Mar-04 12:07

好人好事｜長洲小學生助行山客報警獲讚　校長解釋「自行行山」質疑

長洲小學生助行山客報警獲讚，校長解釋「自行行山」質疑。(Google圖片)

長洲一名男子於年初四(20)行山時跣倒受傷，幸得3名長洲聖心學校小學生相助，事後傷者家屬在社交平台發帖尋人表示感謝。聖心學校校長黃良凱今早(4)在商台節目表示，得悉事件後，校方即晚決定授予3位同學一個小功。學校和家長都沒有斟酌功勞大小，重點在於肯定學生的良好行為，大家都為此感到高興，3位同學亦對學校的肯定也心存感激。

有助在升中面試展示自己

黃良凱坦言，3位學生的學業成績有高有低，但他相信這次經歷是很好的轉捩點，為全校同學立下了良好榜樣。他又認為，事件成為學生寶貴的學習機會。連日來接受記者和老師的提問，讓他們在說話技巧、組織和分析能力上得到很好的鍛煉，或有助他們未來在升中面試時更好地展示自己。不過，他坦言連日接受不同媒體採訪，學生開始感到壓力，不過校方採取正面態度看待，告訴學生因為值得而獲表揚，認為今次事件是很好的應對訓練，期望有助他們正向成長。

如同到商場行街一樣平常

對於外界有聲音質疑3名小學生為何可以自行行山，黃良凱解釋，長洲小朋友在島內土生土長，對路線非常熟悉，在島上行山或到沙灘玩耍，就如同市區的小朋友到商場行街一樣平常。所謂「上山」亦只是到家樂徑，因此家長都很放心。3名小朋友在傷者獲救後亦可反過來建議，以後避免一個人獨自行山，以免發生意外。

