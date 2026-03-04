好人好事｜長洲小學生助行山客報警獲讚　校長解釋「自行行山」質疑

長洲一名男子於年初四(20日)行山時跣倒受傷，幸得3名長洲聖心學校小學生相助，事後傷者家屬在社交平台發帖尋人表示感謝。聖心學校校長黃良凱今早(4日)在商台節目表示，得悉事件後，校方即晚決定授予3位同學一個小功。學校和家長都沒有斟酌功勞大小，重點在於肯定學生的良好行為，大家都為此感到高興，3位同學亦對學校的肯定也心存感激。

有助在升中面試展示自己

黃良凱坦言，3位學生的學業成績有高有低，但他相信這次經歷是很好的轉捩點，為全校同學立下了良好榜樣。他又認為，事件成為學生寶貴的學習機會。連日來接受記者和老師的提問，讓他們在說話技巧、組織和分析能力上得到很好的鍛煉，或有助他們未來在升中面試時更好地展示自己。不過，他坦言連日接受不同媒體採訪，學生開始感到壓力，不過校方採取正面態度看待，告訴學生因為值得而獲表揚，認為今次事件是很好的應對訓練，期望有助他們正向成長。