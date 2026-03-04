好人好事｜屯門兆康站35歲男子離奇受傷成頭血　熱心女途人協助獲家屬道謝

一名女網民於Threads發帖文指，昨日（3日）下午5時，他於屯門兆康站外的行人天橋發現一名男子頭部受傷，滿頭鮮血，並染滿衣服，她形容：「迎面見到有個成頭流緊血嘅男人...真係流緊血好多血。」惟其他途人沒有反應，她遂上前了解「問佢有冇事」，不料對方狀甚迷惘，回答「應該有啲事，頭先喺馬路邊行，突然昏迷咗幾分鐘，我都唔知依家發生咩事。」，女網民此時再仔細望清楚，發現對方除了成頭是血，「頭髮已經有一大忽冇咗，啲血滴到成身都係，眼睛又有。」於是連忙扶他到港鐵站向職員求助。

帖民發出後數小時，獲傷者的胞姊留言回覆致謝，「好多謝樓主救左（咗）我細佬一命，當時我細佬頭破血流，昏迷完起返身都迷迷糊糊，電話又唔見左，唯有行去兆康西鐵站搵人幫手，樓主佢主動行埋去問佢有冇事真係好感動，我細佬特別叫我要幫佢多謝樓主，佢依家出左院，但唔記得咗自己點樣暈低。」惟醫生表示傷口可疑，「醫生話個傷口好奇怪，疑似被襲，正常自己跌親都係皮外傷，皮膚擦損或者撞瘀咗，但佢冇，反而左邊太陽穴穿咗窿留咗好多血，但左眼左臉冇瘀到，係右手踭及後腦受傷，懷疑有人在草叢用硬物打佢左邊頭，跟住佢右手落地再後腦落地暈倒。」她又指，弟弟懷疑被人襲擊搶去手機，但因為事故後「斷片」無法詳述經過，她呼籲如有人3月3日下午5時在兆康西鐵站天橋下的行人路目擊事件，或途經車輛有車CAM，可讓警方追查事件，「究竟有冇人襲擊我細佬而導致頭部受傷流血，就係為左搶佢部手機，當然我哋都唔肯定，只係想還原個真相。」