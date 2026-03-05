銀行支援宏福苑樓換樓 按揭寬限至新居入伙

港府早前已公布宏福苑長遠居住安排，銀行業界進一步推出措施配合港府方案，當中包括進一步延長還款寬限期；而選擇「樓換樓」的按揭貸款條款，包括供款息率及期數將不遜於現有按揭貸款。
金管局指，考慮到宏福苑受影響居民需時了解長遠居住安排方案下的不同選項及內容細節，以作出選擇及相應財務安排，銀行業界宣布推出3項跟進措施。
首先是所有28間零售銀行將延長受影響人士現有的按揭、私人及信用卡等貸款、包括本金和利息還款寬限期6個月，至今年11月底。
貸款條款不遜現有按揭
另外，銀行會支援不同居住選項的按揭安排，選擇「樓換樓」者除了按揭貸款條款不遜於現有按揭貸款，銀行會進一步延長現有的還款寬限期，直至其選購的全新資助出售單位可以入伙。至於選擇現金收購選項並償還現有按揭貸款者，在自行安排長期住房時，銀行會靈活處理新按揭貸款。
最後，金管局、銀行公會及銀行業界將設立溝通平台，包括透過房屋局統籌的「解說專隊」了解宏福苑居民的具體需要，並為每宗個案提供合適協助。
經解說專隊提供協助
而港府亦表示，歡迎銀行業界以體恤和靈活原則，繼續向宏福苑火災受影響人士提供支援；而為協助業主深入了解長遠居住安排方案的細節，解說專隊經「一戶一社工」轉介，已自本月2日起直接聯繫各戶業主，清楚解釋政府收購業權及各居住方案細節，並解答疑問。
中銀香港(2388)表示，會全力配合金管局與銀行公會就宏福苑長遠居住安排方案推出的跟進措施，並為受影響客戶提供支援。該行亦指，如個別客戶有需要，將進一步延長按揭貸款還款寬限期至其選購的全新資助出售單位入伙。
有按揭單位不足300伙
港府早前曾表示，現時宏福苑有按揭的單位約有200多伙，不足300伙，相對長遠居住方案涉及的約千七伙，佔比約逾一成。有資料顯示，近幾年入市並有披露貸款額的業主中，九成按揭款項低於200萬元，中位數在155萬元。