銀行支援宏福苑樓換樓 按揭寬限至新居入伙

銀行業界宣布推出3項跟進措施，以支援宏福苑長遠居住安排方案。(資料圖片)

港府早前已公布宏福苑長遠居住安排，銀行業界進一步推出措施配合港府方案，當中包括進一步延長還款寬限期；而選擇「樓換樓」的按揭貸款條款，包括供款息率及期數將不遜於現有按揭貸款。

金管局指，考慮到宏福苑受影響居民需時了解長遠居住安排方案下的不同選項及內容細節，以作出選擇及相應財務安排，銀行業界宣布推出3項跟進措施。

首先是所有28間零售銀行將延長受影響人士現有的按揭、私人及信用卡等貸款、包括本金和利息還款寬限期6個月，至今年11月底。