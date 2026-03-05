IT男迷戀女同事暗配鎖匙上門偷內衣褲　判囚20個月

一名男子得知心儀女同事即將離職後，先偷配女方住所鎖匙，再趁其外遊期間三度登門竊取內衣褲，今日(5日)在區域法院承認3項入屋犯法罪。法官陳廣池指被告有預謀犯案，更拔掉閉路電視以消除證據，但相信他已痛定思痛，在家人支持下不會重犯，最終判囚20個月。 被告廖偉杰(38歲)，報稱IT文員，承認3項入屋犯法罪。案情指，被告與女事主為同事，直至事主於2024年12月29日離職。事主與男友及母親於外遊前將一套鎖匙交給朋友，讓其上門幫忙餵貓。去年1月5日下午約3時許，事主朋友到屯門住所餵貓時，看到一個黑色背囊，懷疑有其他人在屋內，又見到廁所門上鎖，遂要求對方出來。被告走出廁所，朋友認得其為事主前同事，被告聲稱獲事主男友給予鎖匙上門餵貓，但朋友查證時事主否認。事主數次要求與被告對質，被告均無回應，家中的閉路電視亦遭人拔除線路，著朋友重新駁上。最終事主透過Whatsapp致電被告，被告承認偷走事主的鎖匙，並應要求交出鎖匙後離開。

事主回港後返回住所，發現出發前鎖上的睡房門被打開，入面曾遭搜掠。翻查閉路電視發現，被告曾在2024年12月31日、去年1月4日及5日在非經允許下進入單位，每次均會第一時間拔掉閉路電視的線路，離開前再接駁上。被告去年1月11日被捕，現場警誡下承認在辦公室偷去事主的鎖匙並自行配置，而在被告住所的衣櫃內，搜出事主的兩件內褲及一件內衣，均是從事主的床邊偷走。 翻查抽屜從信件中獲得住址 警誡錄影會面中，被告承認曾翻尋事主的袋，偷走鎖匙以配置，又翻查事主抽屜並從信件中獲得住址，得知事主即將離職，遂計劃爆竊。被告首次登門時打算偷取個人物品，但因睡房上鎖而未得手。去年1月4日再進入單位，在客廳找到睡房鎖匙，並偷去涉案內衣褲。翌日欲偷取更多個人物品，但聽見事主朋友開門，遂躲進廁所。

不想偷取貴重物品 願意賠償 被告在求情信中，自言多年來無異性朋友，視女事主為心儀對象，惟後知後覺地明白自己的行為傷害了事主，已深感後悔，承諾會安分守己，絕不犯錯，重新建立價值觀。其餘親友求情信亦指，會輔導被告重新做人，相信他會痛定思痛。辯方庭上求情指，被告性格孤僻不懂與人相處，因想更了解女事主而愚蠢地犯案，由始至終不想偷取貴重物品，只想偷取內衣褲以抒發遐想及解決性需要，而涉案內衣褲並不貴重，被告願意賠償。辯方強調被告在獄中已充分反省，調查過程中坦白交代，事後曾向事主道歉，相信不會重犯。

陳官指，被告短期內連續3次犯案，並成功偷取內衣褲，若非事主朋友到單位，本案可能不會「東窗事發」，更有可能導致被告干犯更嚴重罪行，若某日被告再進入單位時事主恰巧在場，後果不得而知。今次被告可謂人贓並獲，認罪屬明智之舉，可獲減刑三分之一，另下調量刑起點至2年半，最終判囚20個月。 案件編號：DCCC819/2025