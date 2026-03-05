食環外判工求愛不遂投毒囚2年 官指因牧師施壓而招認 裁上訴得直

一名食環署外判男工疑因求愛不遂投毒，令對方一度留醫深切治療部。早前被裁定一項意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品罪成，判囚2年。被告不服上訴，暫委法官張潔宜今日(5日)於高等法院宣判指，事主的牧師父親多次施壓，認為被告招認非出於自願，裁定其上訴得直獲撤銷定罪，即時釋放。
被告叶文飛(29歲)，無業，被控於2024年11月26日，在旺角欽洲街西87號食物環境衛生署休息室內，非法及惡意導致向羅曉諭施用1至1.5克的亞硝酸鈉，意圖使該羅曉諭受損害、精神受創或惱怒。判詞指，被告在警誡供詞中沒有招認下毒，本案原審定罪主要建基於被告出席教會聚會時的招認錄音，當時被告在事主父親羅牧師質問下承認投毒。
無其他證據證明被告下毒令事主中毒
判詞引述，羅牧師多次以言語施壓，稱「若果老實謙卑講出犯罪動機，我尚且可以考慮吓放你一條生路」、「我羅摩西唔係好蝦㗎，我未信耶穌一定砌你，起碼斷幾條骨甩幾隻牙走呀」、「你講半句假話我分到㗎，你準備洗定個八月十五去坐多幾多喇」。其後又再提高聲線稱「呢度上帝嘅地方，你掃上帝個場，係咪呀？喂，好唔畀面我同上帝喎」。
判詞續指，會上被告僅孤身一人，羅牧師多次以威嚇性言詞持續施壓，強迫被告和盤托出，顯然會令被告受壓力甚至感到被威嚇，而羅牧師三番四次以嚴厲言詞追問，形同審問，又多次表明考慮控告，被告將面對不短的監禁刑期，均有可能令被告感到受威嚇及驚慌，被告當時語氣亦有情緒起伏。被告在錄影會面中曾表示當時感到驚慌，擔心被羅牧師暴力對待，因此不能肯定被告在自願下招認，裁定錄音紀錄不可呈堂為證據。由於沒有其他證據證明被告在飯盒下毒令事主中毒，遂裁定上訴得直。
案件編號：HCMA333/2025