食環外判工求愛不遂投毒囚2年 官指因牧師施壓而招認 裁上訴得直

一名食環署外判男工疑因求愛不遂投毒，令對方一度留醫深切治療部。早前被裁定一項意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品罪成，判囚2年。被告不服上訴，暫委法官張潔宜今日(5日)於高等法院宣判指，事主的牧師父親多次施壓，認為被告招認非出於自願，裁定其上訴得直獲撤銷定罪，即時釋放。

被告叶文飛(29歲)，無業，被控於2024年11月26日，在旺角欽洲街西87號食物環境衛生署休息室內，非法及惡意導致向羅曉諭施用1至1.5克的亞硝酸鈉，意圖使該羅曉諭受損害、精神受創或惱怒。判詞指，被告在警誡供詞中沒有招認下毒，本案原審定罪主要建基於被告出席教會聚會時的招認錄音，當時被告在事主父親羅牧師質問下承認投毒。