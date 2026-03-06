上環兩港澳親戚帶值1000萬元外幣來港遭搶劫 警埋伏拘3人（更新）

上環德輔道中發生搶劫案。警方事發後於港鐵上環站拘捕兩名疑匪，兩人被蒙黑色頭套，一左一右坐在B出口的樓梯，由多名警員看守。另外，警方在德輔道中近文華里截獲一輛銀色七人車；亦有警員到禧利街一間找換店調查。

警方下午向傳媒進行簡布，組織罪案及三合會調查科警司盧嘉晉表示，警方早前接獲線報，得悉有犯罪集團計劃進行搶劫。經警方部署，警方於今日(6日)早上約9時於上環地鐵站內採取行動，以「串謀行劫」罪拘捕3名男子，年齡介乎19歲至31歲，3名被捕人士現正被警方扣留調查，案件交由有組織罪案及三合會調查科繼續跟進。