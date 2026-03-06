上環兩港澳親戚帶值1000萬元外幣來港遭搶劫 警埋伏拘3人（更新）

上環德輔道中發生搶劫案。警方事發後於港鐵上環站拘捕兩名疑匪，兩人被蒙黑色頭套，一左一右坐在B出口的樓梯，由多名警員看守。另外，警方在德輔道中近文華里截獲一輛銀色七人車；亦有警員到禧利街一間找換店調查。
警方下午向傳媒進行簡布，組織罪案及三合會調查科警司盧嘉晉表示，警方早前接獲線報，得悉有犯罪集團計劃進行搶劫。經警方部署，警方於今日(6日)早上約9時於上環地鐵站內採取行動，以「串謀行劫」罪拘捕3名男子，年齡介乎19歲至31歲，3名被捕人士現正被警方扣留調查，案件交由有組織罪案及三合會調查科繼續跟進。
兩人找換店兌換港幣後於上環站內遇劫
調查顯示，案中兩名受害人分別為澳門及香港居民，二人為親戚關係。今日上午，二人攜帶總值約港幣1,000萬元的外幣，前往上環一帶找換店兌換港幣。二人於上環鿋利街一間找換店成功兌換港幣後，於港鐵上環站內被兩名匪徒持刀行劫。當時已經在場埋伏的警員迅速反應，當場制服兩名涉案匪徒，兩名受害人並無任何財物損失。其間，受害人與一名匪徒糾纏，左手輕微受傷，他正在瑪麗醫院接受治療，目前情況穩定；另一名受害人沒有受傷。警方在現場亦截獲一輛與案件有關的私家車，並拘捕車上男司機。
警方重申，持械行劫為非常嚴重的罪行，警方必定會調配最大資源，全力打擊持械行劫等有組織罪行，務必將所有犯罪分子繩之於法，維護社會治安。