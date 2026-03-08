LIV Golf香港站圓滿落幕　馬會首任官方社區夥伴推動高球共融

香港哥爾夫球會的高球手在粉嶺球場，為賽馬會滘西洲高Fun小球手計劃及香港賽馬會社區資助計劃：特奧高爾夫球發展計劃的年輕球手提供指導。

「LIV Golf 香港站」今日（8日）在香港哥爾夫球會粉嶺球場圓滿落幕。賽馬會向大會致以祝賀，並表示一連四天的賽事吸引數以萬計來自香港及世界各地的觀眾入場。今年馬會首次以「M」品牌活動的官方社區合作夥伴身份參與，與香港哥爾夫球會緊密合作，透過高球運動連繫社區，惠及不同群體。

馬會指，透過推出「賽馬會社區高爾夫球計劃」，積極推動社區參與，安排多項活動讓青少年及弱勢社群能親身體驗高球魅力，並派發免費門票予有需要人士。國際頂尖球手亦走訪本地學校，與學生交流，培養他們自小對高球的興趣，並由香港哥爾夫球會專業球手提供指導，推廣共融精神。