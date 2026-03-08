LIV Golf香港站圓滿落幕　馬會首任官方社區夥伴推動高球共融

「LIV Golf 香港站」今日（8日）在香港哥爾夫球會粉嶺球場圓滿落幕。賽馬會向大會致以祝賀，並表示一連四天的賽事吸引數以萬計來自香港及世界各地的觀眾入場。今年馬會首次以「M」品牌活動的官方社區合作夥伴身份參與，與香港哥爾夫球會緊密合作，透過高球運動連繫社區，惠及不同群體。
馬會指，透過推出「賽馬會社區高爾夫球計劃」，積極推動社區參與，安排多項活動讓青少年及弱勢社群能親身體驗高球魅力，並派發免費門票予有需要人士。國際頂尖球手亦走訪本地學校，與學生交流，培養他們自小對高球的興趣，並由香港哥爾夫球會專業球手提供指導，推廣共融精神。
邀國際球手體驗香港文化與美食
此外，觀眾村的馬會攤位設有互動遊戲，讓入場人士在娛樂中認識高球及其他運動。馬會義工隊「CARE@hkjc」成員亦參與其中，製作氣球公仔，為觀眾增添歡樂。一眾國際球手訪港期間，亦獲邀體驗香港文化與美食，包括走訪中環大館及到跑馬地馬場觀賞「快活星期三」賽事，既推廣賽馬旅遊，亦向世界展現香港的多元魅力。
馬會強調，於2024/25年度，馬會慈善信託基金以官方社區合作夥伴的身分，支持八項「M」品牌活動，包括香港國際七人欖球賽、世界女排聯賽及香港公開羽毛球錦標賽等，惠及超過 81,000 人。這些合作不僅激發全城運動熱情，也配合政府推廣香港作為舉辦大型體育賽事及文化活動中心的角色。