熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Mar-08 18:58
更新：2026-Mar-08 18:58

LIV Golf香港站圓滿落幕　馬會首任官方社區夥伴推動高球共融

分享：
香港哥爾夫球會的高球手在粉嶺球場，為賽馬會滘西洲高Fun小球手計劃及香港賽 馬會社區資助計劃：特奧高爾夫球發展計劃的年輕球手提供指導。

香港哥爾夫球會的高球手在粉嶺球場，為賽馬會滘西洲高Fun小球手計劃及香港賽馬會社區資助計劃：特奧高爾夫球發展計劃的年輕球手提供指導。

adblk4

「LIV Golf 香港站」今日（8日）在香港哥爾夫球會粉嶺球場圓滿落幕。賽馬會向大會致以祝賀，並表示一連四天的賽事吸引數以萬計來自香港及世界各地的觀眾入場。今年馬會首次以「M」品牌活動的官方社區合作夥伴身份參與，與香港哥爾夫球會緊密合作，透過高球運動連繫社區，惠及不同群體。

馬會指，透過推出「賽馬會社區高爾夫球計劃」，積極推動社區參與，安排多項活動讓青少年及弱勢社群能親身體驗高球魅力，並派發免費門票予有需要人士。國際頂尖球手亦走訪本地學校，與學生交流，培養他們自小對高球的興趣，並由香港哥爾夫球會專業球手提供指導，推廣共融精神。

adblk5

邀國際球手體驗香港文化與美食

此外，觀眾村的馬會攤位設有互動遊戲，讓入場人士在娛樂中認識高球及其他運動。馬會義工隊「CARE@hkjc」成員亦參與其中，製作氣球公仔，為觀眾增添歡樂。一眾國際球手訪港期間，亦獲邀體驗香港文化與美食，包括走訪中環大館及到跑馬地馬場觀賞「快活星期三」賽事，既推廣賽馬旅遊，亦向世界展現香港的多元魅力。

馬會強調，於2024/25年度，馬會慈善信託基金以官方社區合作夥伴的身分，支持八項「M」品牌活動，包括香港國際七人欖球賽、世界女排聯賽及香港公開羽毛球錦標賽等，惠及超過 81,000 人。這些合作不僅激發全城運動熱情，也配合政府推廣香港作為舉辦大型體育賽事及文化活動中心的角色。

adblk6

香港賽馬會董事馮婉眉（左一）參觀馬會攤位。 P3 20260308 LIVGolfHK 前立法會主席梁君彥（左一）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）及香港哥爾夫球會會長郭永亮（右一）參觀馬會攤位。 國際頂尖高球手到訪賽馬會樂動人生計劃的參與學校，並與學生交流 。 賽馬會社區高爾夫球計劃參加者參觀馬會攤位。 馬會義工隊 CARE@hkjc 成員在觀眾村製作氣球公仔。 馬會義工隊 CARE@hkjc 成員在觀眾村製作氣球公仔，並與馬會公司事務執行總監 譚志源（右六）合照。 一眾國際頂級球手訪港期間，體驗本地文化和美食，包括走訪中環大館及到跑馬地 馬場觀賞快活星期三賽事，並於馬場與馬會公司事務執行總監譚志源（右） 合照。 P3 20260308 LIVGolfHK (1) 香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。 「香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」的學員亦獲邀現場報導今屆「LIV Golf 香港站」。 一眾國際頂級球手訪港期間，體驗本地文化和美食，包括走訪中環大館及到跑馬地馬場觀賞快活星期三賽事。 香港特別行政區政府財政司司長陳茂波(左四)、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩(右四)、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源(右一)與馬會義工隊CARE@hkjc成員合照。

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

dadblk7 madblk7

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務