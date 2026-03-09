宏福苑鞏固工程今恢復 加強保安 工人離開屋苑須搜身

3名負責大埔宏福苑鞏固工程的工人涉嫌盜取單位財物被捕。警務處長周一鳴昨表示，截至昨午5時，接獲81宗與宏福苑相關的報案，絕大部分是居民對大廈保安的關注，警方會作出跟進，他強調鞏固工程只針對損毀較嚴重的單位，並非全部單位都要做。他亦提到接到其中一宗居民報案，懷疑信用卡被盜用，呼籲居民如有需要，可先向銀行報失。

宏福苑的鞏固工程一度因盜竊案暫停，今日起恢復，並實施新措施加強保安，包括增派在場警員人手，在現場增設儲物格，供工人進場時放置個人財物，包括首飾和手錶，每人不可攜帶超過500元現金上樓，但可帶手機。進入單位前會由警方先記錄單位有無明顯財物，並跟工人確認。工人完成工作，警方會搜身，並利用金屬探測器等工具協助，確保沒有帶走財物。