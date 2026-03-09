宏福苑鞏固工程今恢復 加強保安 工人離開屋苑須搜身

3名負責大埔宏福苑鞏固工程的工人涉嫌盜取單位財物被捕。警務處長周一鳴昨表示，截至昨午5時，接獲81宗與宏福苑相關的報案，絕大部分是居民對大廈保安的關注，警方會作出跟進，他強調鞏固工程只針對損毀較嚴重的單位，並非全部單位都要做。他亦提到接到其中一宗居民報案，懷疑信用卡被盜用，呼籲居民如有需要，可先向銀行報失。
宏福苑的鞏固工程一度因盜竊案暫停，今日起恢復，並實施新措施加強保安，包括增派在場警員人手，在現場增設儲物格，供工人進場時放置個人財物，包括首飾和手錶，每人不可攜帶超過500元現金上樓，但可帶手機。進入單位前會由警方先記錄單位有無明顯財物，並跟工人確認。工人完成工作，警方會搜身，並利用金屬探測器等工具協助，確保沒有帶走財物。
另外，宏福苑長遠安置方案中，住戶可透過「特設銷售計劃」選購房委會或房協提供的10個項目共3,900個單位。房委會文件交代其6個項目2,000個單位分布，當中與宏福苑面積相若(約431至483呎)的大單位佔四分一。
5個居屋項目共提供1,390伙，當中過半、750伙位於啟德啟陽苑，面積較大單位160伙，將軍澳居屋影輝苑則有220個單位、大單位佔60伙。其餘三個項目錦田匯熙苑、東涌裕豐苑及屏山朗風苑就各有140伙，大單位介乎30至60個。至於綠置居項目九龍灣盛緻苑，亦預留610伙，有150個是大單位。此外，房委會又建議宏福苑業主在出售業權及獲得收購金後兩年，仍可享有綠表資格，以便他們在第二市場購買資助出售單位。