好人好事｜將軍澳男商場暈倒心跳一度停頓 妻感謝途人施援

將軍澳一名男子2月於商場扶手電梯暈倒受傷，呼吸及心跳一度停頓，幸獲途人幫忙急救進行心外壓。其妻子於社交平台表示，丈夫現時仍然留醫將軍澳醫院深切治療部，但情況已有好轉，感謝當時施援的途人及其他人士。

該位李姓女子2月25日於社交平台facebook群組「將軍澳主場」發文稱，其丈夫2月10日在將軍澳天晉商場扶手電梯暈倒受傷，當時呼吸及心跳停頓，幸獲熱心途人幫忙急救，進行心外壓直到救護員到場救治，送到急症室搶救，於深切治療部接受治療。她及後留言稱，丈夫雖仍然插喉，但可嘗試自行呼吸，「也沒有發燒，清醒多少少了，每天有一些進步」。她稱感謝幫忙救治丈夫的各位好人，包括做心外壓的途人、天晉商場職員、劉姓男警、救護員 、將軍澳醫院急症室和深切治療部的醫護，希望丈夫能加油努力早日康復。她於今日(3月9日)再度發文交代，丈夫雖仍然在深切治療部留醫，但情況已有好轉。

照顧丈夫不辛苦 「仲有機會在一起已好幸運」 大批網民留言，祝福樓主丈夫早日康復，有人稱「希望你丈夫早日康復！辛苦你了！」，樓主回應，「唔辛苦，仲有機會在一起已係好幸運」，亦有人稱「你都是一位優質太太，你常懷感恩之心，才會這麼努力尋找恩人」、「香港人好有愛心，保佑救人英雄一生幸福同健康」、「香港地冇嘢多，勝在多熱心助人嘅市民大眾」。