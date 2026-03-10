向疑犯索6萬訛稱事主願收錢和解 男警判囚16個月

現年29歲的時任男警涉於兩年前調查一宗強姦案時，律政司已建議警方不作起訴，惟男警卻向男疑犯訛稱「拆掂咗」案件，向對方索取6萬元聲稱以換取16歲女報案人不追究。男警早前承認一項藉公職作出不當行為罪，今日（10日）於區院被判囚16個月。暫委法官黃士翔判刑指，不論男警是否想為女事主取回公道，其行為在律政司不起訴男疑犯後延長其心理壓力，是無視法律自以為是地私自執法，損害公眾對警隊期望，故必須嚴懲，即時監禁乃唯一合適刑罰，失去工作乃是咎由自取。

不忿涉強姦案疑犯不被起訴

29歲被告吳偉峰承認於2024年4月26日至28日期間，身為警員在調查一宗強姦案中，無合理辯解下刻意行為不當，向男疑犯X謊稱受女受害人Y向X索取港幣6萬元，以便Y作出不追究該案件，企圖誘導X向被告交出港幣6萬元。他另被控一項企圖欺詐罪，則獲存檔法庭、不予起訴。

案情指，案發時吳駐守沙田重案組，他在2024年1月起調查一宗強姦案，該案疑犯為19歲男子X，投訴人為16歲女子Y。2024年2月1日，警方與X進行警誡錄影會面，X保持緘默。吳於同年3月26日前往X的住所拍照取證，他其後告訴X案件的發展會對X不利，因為法庭處理此類案件時會偏向相信女性投訴人的證供，着X應聘請律師。