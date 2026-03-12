城巴3巴士站設分段收費回贈機 乘客落車後拍卡回贈車費

香港大部分巴士線採用「上車付全費」，即乘客搭一、兩個站也要付全額車費。城巴早前推出「上落拍卡 優惠即達」短途分段收費計劃，讓指定路線的短途客可獲相應車費回贈；昨宣布就計劃加入「分段收費回贈機」，乘客除可下車前在車上再次拍卡領取回贈外，亦可選擇落車後於巴士站內所設「分段收費回贈機」拍卡領取回贈，首階段於港島南區73號線的指定巴士站設置回贈機。
城巴「上落拍卡 優惠即達」計劃下，乘客於上車時如常使用八達通或電子支付工具付車費；若中途路段下車，只須到車長駕駛室旁的電子收費器再次拍卡或掃碼，即可獲得車費回贈。不過，若車廂擠迫，乘客要從車尾或車廂中段走回車頭拍卡便有難度，甚至有人被迫放棄。
城巴昨公布於周日推展「上落拍卡 優惠即達」計劃，以試點形式在港島南區73號線(來往數碼港/華富北及赤柱市集之間)於華富邨三個指定巴士站首次啟用「分段收費回贈機」。城巴舉例指，乘客於數碼港道沿線乘搭往赤柱市場方向的73號線巴士，於華富(北)、華富邨華生樓或華富邨華泰樓下車，便可在該站的回贈機拍卡或或掃碼，即時領取2.5元回贈。
城巴指，目前多條路線已實行短途分段收費，乘客落車時在車長駕駛室旁再次拍卡或掃碼領取回贈，相關安排將維持不變。乘客可按個人習慣，選擇於車上或於指定巴士站的「分段收費回贈機」，領取相同金額的回贈。城巴會按日後路線發展，研究在更多巴士站及路線提供短途分段收費優惠。
城巴早前公布，自2月起擴展短途分段收費計劃，為油尖旺、九龍東、將軍澳、新界東及大嶼山等近20條新發展區路線、熱門路線及通宵路線推出「上落拍卡 優惠即達」短途分段收費安排。