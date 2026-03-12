五月天演唱會取消首場　消委會接163宗投訴涉款44.7萬元

原定在啟德體育園主場館舉行的五月天演唱會，售票後突然宣布取消本月24日的首場，並為該場觀眾免費安排當日的40分鐘彩排特別場。消委會總幹事沈朝暉說，截至今日早上8時，消委會共接獲約163宗相關投訴，涉及總金額逾44.7萬元。 沈朝暉今早(12日)在港台節目表示，71宗投訴來自本地消費者，主要涉及主辦單位未有提供優先購買或更換其他場次門票的選項。92宗來自非本地消費者個案，大部份是內地消費者，主要投訴原因是主辦單位未有賠償往來交通和住宿費用。本地個案中最高金額為7,900元，非本地則為8,000元。

接受退款等安排未必是「一刀切」 沈朝暉又指，消委會昨晚(12日)已初步聯絡到主辦方，正在跟進事件，據了解主辦方將按付款方式進行退款，預計今日稍後會公布詳細資料。她提到，消委會法律團隊研究，認為接受退款或其他安排未必是「一刀切」，代表不可尋求其他賠償或事情完結，最重要是消費者接受退款時是否屬「最終和解」，即若主辦方明確表示已涵蓋所有責任，而消費者同意、沒保留任何權利繼續索償，基本上日後是較難再追討。她建議消費者在所有安排情況下都保留證據，若有訴求要先與主辦方交涉，亦可向消委會求助。

沈朝暉指出，樂見多盛事在港舉行，但期望大型活動主辦單位，推廣活動時要表達清楚相關活動對消費者的限制、可能出現的財政風險，讓消費者有知情權作選擇；即使有變數亦應竭盡所能履行宣傳活動時的安排和承諾；主辦方應成立危機處理小組，隨時應對突發情況。

無案例反映索償一定失敗 立法會議員、執業大律師范凱傑在同一節目說，事件有否違反《商品說明條例》要由海關調查，而控方作檢控時要證明主辦方在接受付款時，即售票階段已意圖不提供相關服務、意圖貨不對辦，又或無合理理由可供應相關服務產品。他表示，持票人、支持者對演唱會有期望，即使主辦方安排免費彩排特別場，仍然與期望有一定落差。至於民事索償權利方面，則需視乎合約條款，看主辦方有否違反合約責任。他又提到，通常機構出售演唱會票時，條款會提到主辦機構有機會調整節目安排等，在訴訟中會存在不確定性。因取消演唱會或演藝節目而要索償交通或相關住宿，暫時似乎沒有成功案例去支持，但亦沒案例反映索償一定失敗，認為可以一試。