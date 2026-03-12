五月天演唱會取消首場　消委會接174宗投訴涉款48萬元　主辦方指加場門票售罄未能更換門票

原定在啟德體育園主場館舉行的五月天演唱會，售票後突然宣布取消本月24日的首場，並為該場觀眾免費安排當日的40分鐘彩排特別場。消委會截至今午5時接獲174宗投訴，涉款48萬元。另有7宗投訴，有觀眾不滿3月24日彩排特別場的補償安排。

消委會暫時接獲174宗投訴，有80宗來自本地消費者；94宗來自非本地消費者，當中大部分是內地消費者。投訴涉及總金額為48萬元，金額最高的個案涉及8,000元。消委會已與主辦單位取得聯繫，會將今日內接獲的投訴個案轉介主辦單位跟進，並促請對方盡快回覆。消委會亦告知主辦單位，本地投訴的主要原因是其未有提供優先購買或更換其他場次門票的選項，惟主辦單位指本月29日加場的門票已經售罄，未能安排。