內地漢航班上偷鑽戒手鐲 官指出國頻繁屬專業「機艙老鼠」判囚16個月

內地漢去年在航班上偷竊4.2萬元鑽石戒指及手鐲，在警誡下承認因一時貪心犯案，他早前承認在飛機上作出擾亂秩序的行為罪。法官林偉權今早(12日)在區域法院判刑指，被告在國內月薪3,000，卻能在2年半內有共68次乘搭飛機的記錄，明顯是專業的「機艙老鼠」，判囚16個月。

被告彭毅(48歲)，報稱無業，被控在飛機上作出擾亂秩序的行為罪，指被告於去年7月17日，在一架正在航行但並非在香港境內或上空航行的非香港控制的飛機(即由杜拜飛來香港的阿聯酋航空航班)上作出擾亂秩序的行為，以致危及或相當可能會危及該飛機上的良好秩序和紀律。