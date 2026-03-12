內地漢航班上偷鑽戒手鐲 官指出國頻繁屬專業「機艙老鼠」判囚16個月

內地漢去年在航班上偷竊4.2萬元鑽石戒指及手鐲，在警誡下承認因一時貪心犯案，他早前承認在飛機上作出擾亂秩序的行為罪。法官林偉權今早(12日)在區域法院判刑指，被告在國內月薪3,000，卻能在2年半內有共68次乘搭飛機的記錄，明顯是專業的「機艙老鼠」，判囚16個月。
被告彭毅(48歲)，報稱無業，被控在飛機上作出擾亂秩序的行為罪，指被告於去年7月17日，在一架正在航行但並非在香港境內或上空航行的非香港控制的飛機(即由杜拜飛來香港的阿聯酋航空航班)上作出擾亂秩序的行為，以致危及或相當可能會危及該飛機上的良好秩序和紀律。
不尋常的頻繁旅遊紀錄
林官判刑時提到，被告於2023年3月至去年7月期間，共68次乘坐飛機前往土耳其、韓國、日本、柬埔寨、阿曼及阿聯酋等地，惟被告只是月薪3,000元的散工，多次不尋常地離開中國，並在短期內多次前往上述的國家，其中一些地方更是在一個月內多次往返，質疑為何有如此頻繁的旅遊紀錄，但被告卻表示不願解釋。
林官強調，被告的旅遊紀錄實在不尋常，無理由如此頻繁地乘搭飛機，明顯不是一般的飛機乘客，其目的是為了盜竊乘客的物品，是專業的「機艙老鼠」。本案中，被告在航班上偷竊價值逾4.2萬港元的鑽石戒指及Christian Dior手鐲，被發現後將物品丟到垃圾桶，事主事後亦無辦法尋回失物。
專門尋找長途機下手
林官不接納被告因一時貪心犯案，被告明顯是有預謀及計劃，專門尋找長途機下手，並直斥被告的盜竊行為對乘客造成滋擾，機上男乘客發現被告從艙頂置物櫃翻找他人的財物，及後事主發現失去財物後亦感到震驚，令附近乘客感到不安故檢查自己的財物。被告之舉令乘客擔憂不安，機上職員亦要放下手上的工作處理事件，因此認為其處心積慮犯案，終判囚16個月。
案件編號：DCCC1439/2025