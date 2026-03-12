英皇前歌手黃峻熙認威脅發布前女友私密照　還押候判

英皇娛樂前歌手黃峻𤋮(原名黃子晉) 為求前女友復合，以訊息威脅發布私密片，今日(12日)於西九龍裁判法院承認一項未經同意下威脅發布私密影像罪。辯方求情指，被告遭前度背叛患上抑鬱症，一時衝動犯案，他已因本案斷送星途，考慮到被告年齡和更生，望法庭索取感化報告。裁判官朱文翰押後至本月26日判刑，期間被告須還押。 被告黃子晉(20歲)，報稱學生，被控於去年8月26日，在荃灣麗城花園某室外威脅會發布X的私密影像，意圖致使X受到侮辱、驚嚇或困擾，或罔顧X是否會受到侮辱、驚嚇或困擾，X未同意發布且被告不理會X是否同意發布。控方指，早前已拒絕被告方希望以其他方式處理案件的請求，被告隨即認罪。

曾發送多條要脅訊息 案情指，被告與X曾是情侶，X其後提分手，但被告不同意並要求復合。案發當日下午約3時，被告到X的家門外按門鐘和大叫，X開門後被告激動得多次撼頭埋牆，並企圖衝入X的家，X大驚推開被告，但被告不肯離開，X通知友人報警。被告同日下午6時被捕，警誡下稱沒打算發布涉案影片，又指因為X多次背叛他，令他有心理障礙，涉案影片得到X的同意拍攝。警方調查發現，被告在X開門前曾發送多條要脅訊息，包括「I post now」，一張Threads草擬貼文的截圖，內有X的裸體影片，又開始由10倒數至2，問X「攬炒？」後，聲稱已發布影片。

因巨大壓力患上抑鬱症 辯方指，被告與X交往時發現X援交，但被告沒有離棄，X答應被告不再從事援交，但瞞住被告繼續。此外，X因為被告拍MV與異性有身體接觸而經常發脾氣，又要求被告多陪伴她和離開公司，威脅要分手，被告因承受巨大壓力而患上抑鬱症。事發當日，被告想送日本旅行手信及求X復合，惟受到抑鬱症影響犯案。辯方呈上被告和其父母、精神科醫生的求情信，被告稱他知道用錯處理方法，對X造成困擾感到抱歉。 朱官質疑，若被告真心喜歡X，就不會如此威脅對方，加上被告倒數他將會發布影片的時間，其後更訛稱已發布，令X受很大困擾及打擊，案件性質嚴重。

案件編號：WKCC 3784/2025