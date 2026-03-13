謎網後最大金融業執法！ 廉署聯手證監拘8人 涉內幕交易及貪污

金融界爆出「謎網50」後最大宗執法行動。證監會及廉政公署昨公布，於本周二及三採取代號「導火線」的聯合行動，打擊內幕交易及相關貪污，涉嫌有證券行高層收取賄款向基金公司提供機密資料，廉署暫拘捕8人，市場形容為2017年「謎網50」後近10年金融業最大執法行動。
被捕6男2女年齡35至60歲，涉及3家持牌法團，包括兩家證券行及一家對沖基金管理公司高層人員，以及一名中間人。
證券行高層收400萬賄款 基金賺逾3億
證監會指，在聯合行動中，證監會與廉署人員搜查了共14個地點，包括涉案持牌法團的辦公室，以及被捕人士的住所。涉案持牌證券行的高層人員涉嫌從該持牌對沖基金管理公司東主收取逾400萬元賄款，以在有關多家香港上市公司配售股份的機密資料公布前，向對沖基金披露該等資料。而該對沖基金在掌握上述機密資料後，透過在市場賣空股票及訂立賣空股權互換合約建立淡倉，當配售消息公布而相關股票股價下跌時獲利，而對沖基金據稱從其淡倉獲利約3.15億元。
傳無極資本辦公室遭搜查 去年活躍港股
彭博社早在周三已率先報道指，中信證券香港及國泰君安國際遭執法機構突擊搜查，昨再引述消息指，基金公司無極資本管理(Infini Capital Management)的本港辦公室亦遭搜查，而無極資本的主要經紀商摩根大通及瑞銀已於數月前停止向無極資本提供經紀服務。無極資本創辦人為錢濤，不過他於去年底已辭任公司負責人員(RO)一職。
據報道，無極資本2024年起與中東資金合作，近年於港股市場十分活躍，單在去年第三季已至少斥資150億元投資多隻港股，包括39億元入股中國儒意(136)、25億元入股商湯(020)、13億元入股第四範式(6682)、逾15億元入股微盟集團(2013)等、逾54億入股協鑫科技(3800)等。另外，基金亦出現在曹操出行(2643)及藍思科技(6613)的新股基石投資者名單。
國泰君安國際：一非董事會成員僱員被拘留
另外，國泰君安國際亦證實，證監會和廉署曾到訪公司香港主要營業地點執行搜查令，並帶走部分文件，其中一名非董事會成員僱員被廉署拘留，公司已暫停相關僱員的所有營運及執行職務權力。有內地媒體指，國泰君安國際股票資本市場(ECM)主管潘舉鵬被廉署帶走，疑是協助調查。