房署夜晚家訪甚至凌晨都有？　房委會提醒：留意職員証

近日有公屋住戶在社交媒體分享，被房屋署職員家訪的經歷，引發網民熱烈討論，不少過來人分享職員到訪的時間，以及家訪過程，甚至於教導住戶如何辨識職員身份的真偽。 有公屋住戶表示，指3月6日晚上7時有房屋署職員家訪，「我開門之後，職員望下室內，核對身份證，全程2至3分鐘完成」，家訪一事引發網民熱烈討論。

不少公屋住戶分享房署家訪經歷，提及8號風球也有職員家訪。有網民表示，「上一次我夜晚10點幾嚟」、「上次我係下午4至5點，隔幾日又係上午10至11聽到走廊有房署家訪嘅拍門聲」、「我舊年8號風球，夜晚來」。不過，有網民表示，「上次我，凌晨兩點嚟家訪」，不少網民都對此感到震驚，並提醒要小心是騙徒。

為防騙徒冒稱房署職員，有住戶教用1招分辨是否房屋署人員身份。有住戶表示，房署職員會有大廈陪同，以及職員會出示職員證。房委會在社交媒體專頁中提及，住戶記得留意職員証，以及有疑問，可向所屬屋邨辦事處查詢。

房委會在社交媒體專頁中表示，為確保公共房屋資源運用得宜，房屋署每兩年會派職員家訪公屋住戶一次，核實單位住用情況，適時跟進戶籍事宜。另外，房委會在社交媒體專頁上，亦有短片講述家訪調查的流程。 根據房署指引，家訪時房署職員會使用行動裝置進行家訪，在家訪調查時，住戶須出示身份證明文件，以便房屋署職員核對戶籍資料。有關職員亦會將住戶的實際居住情況與電腦記錄核對，及將巡查結果記錄於行動裝置。此外，房署職員更會利用家訪的機會，偵測單位有否不正常的使用情況，以確保公屋資源沒有被濫用。