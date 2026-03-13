騙案｜假冒水務署呃信用卡資料　網絡安全事故協調中心籲提防

網絡安全事故協調中心表示，近日接獲多宗騙徒冒充水務署的個案，透過短訊或電郵，向市民發送訛稱是「用水帳戶資料更新提示」通知，並列出所謂「欠款」，誘使收件人點擊釣魚網站連結，之後要求事主輸入個人資料或信用卡資料以繳交費用，呼籲公眾提防。
中心指，相關釣魚訊息一般以「用水帳戶近期帳務資料已更新」、「建議您登入水務署服務平台查閱帳戶資料及帳單紀錄」等字眼作為招徠，並附上文字超連結，連結至看似官方的釣魚網站，聲稱可直接前往登入「水務署服務平台」或「水務署官方網站」頁面，查閱帳戶資料及帳單紀錄。事主一旦點擊相關連結，就會進入假冒水務署登入頁面的釣魚網站，而網站亦會以真實機構標誌及版面設計混淆視聽，令用戶在不知情下輸入資料。
▼釣魚電郵及釣魚網站攻擊流程▼
假冒知名景點官方售票網站
除針對水務署外，騙徒亦假冒香港知名景點的官方售票網站，透過搜尋廣告、社交平台及即時通訊工具來散播聲稱有限時折扣或超低價的優惠，誘導市民購買門票並提交個人資料。
中心呼籲公眾提高警覺，切勿在可疑網站輸入任何資料或進行付款。如需查閱賬單或繳費，應自行於瀏覽器輸入水務署官方網站或使用官方流動應用程式，避免點擊來歷不明的連結，應先核對網址，政府部門官方網站一般使用「.gov.hk」網域。如網址可疑，請停止操作並自行於瀏覽器輸入官方網站，切勿在可疑網站輸入敏感資料，並可利用「防騙視伏器」，通過檢查網址和IP地址等。如已輸入信用卡資料到釣魚網站，應立即聯絡銀行或發卡機構凍結及更換信用卡，更改相關帳戶密碼，並要監察交易紀錄，保留證據以便跟進。