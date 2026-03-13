騙案｜假冒水務署呃信用卡資料　網絡安全事故協調中心籲提防

網絡安全事故協調中心表示，近日接獲多宗騙徒冒充水務署的個案，透過短訊或電郵，向市民發送訛稱是「用水帳戶資料更新提示」通知，並列出所謂「欠款」，誘使收件人點擊釣魚網站連結，之後要求事主輸入個人資料或信用卡資料以繳交費用，呼籲公眾提防。

中心指，相關釣魚訊息一般以「用水帳戶近期帳務資料已更新」、「建議您登入水務署服務平台查閱帳戶資料及帳單紀錄」等字眼作為招徠，並附上文字超連結，連結至看似官方的釣魚網站，聲稱可直接前往登入「水務署服務平台」或「水務署官方網站」頁面，查閱帳戶資料及帳單紀錄。事主一旦點擊相關連結，就會進入假冒水務署登入頁面的釣魚網站，而網站亦會以真實機構標誌及版面設計混淆視聽，令用戶在不知情下輸入資料。