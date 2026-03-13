熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Mar-13 16:34
更新：2026-Mar-13 16:34

騙案｜假冒水務署呃信用卡資料　網絡安全事故協調中心籲提防

分享：
騙案｜假冒水務署呃信用卡資料　網絡安全事故協調中心籲提防

假冒水務署呃信用卡資料，網絡安全事故協調中心籲提防。

adblk4

網絡安全事故協調中心表示，近日接獲多宗騙徒冒充水務署的個案，透過短訊或電郵，向市民發送訛稱是「用水帳戶資料更新提示」通知，並列出所謂「欠款」，誘使收件人點擊釣魚網站連結，之後要求事主輸入個人資料或信用卡資料以繳交費用，呼籲公眾提防。

中心指，相關釣魚訊息一般以「用水帳戶近期帳務資料已更新」、「建議您登入水務署服務平台查閱帳戶資料及帳單紀錄」等字眼作為招徠，並附上文字超連結，連結至看似官方的釣魚網站，聲稱可直接前往登入「水務署服務平台」或「水務署官方網站」頁面，查閱帳戶資料及帳單紀錄。事主一旦點擊相關連結，就會進入假冒水務署登入頁面的釣魚網站，而網站亦會以真實機構標誌及版面設計混淆視聽，令用戶在不知情下輸入資料。

adblk5

▼釣魚電郵及釣魚網站攻擊流程▼

騙徒先假冒水務署發送釣魚電郵或短訊，訛稱細額欠款來引誘受害人登入處理。 點擊釣魚連結後，假冒頁面無論在構圖及設計上都與官方網站非常相似。頁面更會裝模作樣，要求輸入電話號碼驗證身份，但測試顯示其實輸入任何號碼（如 123456）均可通過驗證。 其後，假頁面會提示有逾期的水費帳單。 點擊「繼續處理」後，受害人更能查看帳單詳情。 利用細額款項來減低受害人戒心，點擊「立即繳費」後，假頁面就會要求受害人輸入信用卡資料 點擊提交後，假頁面會停留在假的載入畫面不停轉動，而另一邊廂，受害人的信用卡資料已被傳送至騙徒手上。 假冒旅遊熱點售票網站

假冒知名景點官方售票網站

除針對水務署外，騙徒亦假冒香港知名景點的官方售票網站，透過搜尋廣告、社交平台及即時通訊工具來散播聲稱有限時折扣或超低價的優惠，誘導市民購買門票並提交個人資料。

中心呼籲公眾提高警覺，切勿在可疑網站輸入任何資料或進行付款。如需查閱賬單或繳費，應自行於瀏覽器輸入水務署官方網站或使用官方流動應用程式，避免點擊來歷不明的連結，應先核對網址，政府部門官方網站一般使用「.gov.hk」網域。如網址可疑，請停止操作並自行於瀏覽器輸入官方網站，切勿在可疑網站輸入敏感資料，並可利用「防騙視伏器」，通過檢查網址和IP地址等。如已輸入信用卡資料到釣魚網站，應立即聯絡銀行或發卡機構凍結及更換信用卡，更改相關帳戶密碼，並要監察交易紀錄，保留證據以便跟進。

adblk6

詐騙電話知道名字？防騙視伏App 詐騙電話知道名字？防騙視伏App 詐騙電話知道名字？防騙視伏App 詐騙電話知道名字？防騙視伏App

ADVERTISEMENT

送QOLLABS美顏益生菌膠原蛋白粉（高效版）

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務