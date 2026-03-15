好人好事｜南韓旅客欣賞茶餐廳杯碟靚想買走　老闆直接送上一套全新

茶餐廳是香港獨有飲食文化之一，有南韓旅遊頻道經營者訪港旅遊時，光顧酒店附近一間茶餐廳，並十分欣賞店內的黑白淡奶茶杯套裝，遂向店員詢問能否購買。店員當時回覆該茶杯套裝屬非賣品，及後得知兩人為南韓遊客後，隨即送上兩套全新的黑白淡奶茶杯，並婉拒兩人提出付費的請求。資料顯示，相關茶杯套裝在網上商店有售，二手交易平台亦有人放售限量版，價格百多元不等。

感謝老闆帶來一段難忘回憶 南韓旅遊頻道的Daero和Nana最近來港旅遊，在聽取不少人推介訪港一定要體驗一下茶餐廳，遂光顧下榻酒店附近的石塘咀摩登快餐廳，結果在享受食物的同時，發現到店內的黑白淡奶茶杯和杯碟同樣很合他們心意，遂好奇以英語向店員詢問能否買走，可是獲回覆指「not for sale」(非賣品)。未料，老闆稍後竟直接送上兩套全新的茶杯和杯碟，兩人頓時提出願意付錢購買，但對方堅拒及強調這是送給他們的禮物。事後兩人把過程製作成影片，感謝茶餐廳老闆為他們帶來一段難忘回憶。

影片吸引不少網民留言，有南韓網民留言讚揚老闆很友善，「哇，太厲害了……因為漂亮就特地拿新的給你們，真的很感動。這一定會成為非常深刻的回憶」、「難以置信……在香港竟然會發生這種事！！？」、「如果老闆這樣對我，我也會立刻哭出來。」影片亦在香港引起迴響，有網民解釋由於黑白淡奶的杯碟都屬於正版非賣品，因此店方不能出售，而店方最終選擇贈送也是一個好選擇。同時，有網民認為這些小故事「呢啲係真說好香港故事，輸出香港文化」，「最緊要係韓國遊客有禮貌唔係貪心兼老馮都想比錢買，香港人係你客氣會比你更客氣」、「只要有禮貌肯問，真香港人係一定會幫手，最後梗係要講句唔該哂！真香港人最憎人老×鳳。」