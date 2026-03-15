日內瓦國際發明展　港企勇奪特別大獎　發展局36項創新項目創歷屆新高

本屆日內瓦國際發明展多個獎項揭曉，香港代表團表現亮眼。「The Oasis One」憑熱帶海水魚類養殖產業鏈方案奪得「國際發明展特別大獎」；港鐵公司則憑「Acoustic GearGuard」人工智能聲學系統獲「世界知識產權組織獎」；香港浸會大學的「人工智能事實查核服務」贏得「國際傳媒獎」。此外，香港理工大學、渠務署及中文大學亦分別在「泰國最佳國際發明獎」及「沙特創新卓越獎」中獲得殊榮。
特區政府部門首獲「沙特創新卓越奬」
發展局及其轄下部門於第五十一屆展會展出36個項目，並榮獲36項獎項，包括1項沙特阿拉伯王國教育部—沙特創新卓越奬、7項評審團嘉許金獎、13項金獎、11項銀獎及4項銅獎，創下歷年新高。其中，由渠務署與內地專業團隊共同研發的履帶式全地形渠道檢測機械人「百變探哥」奪得沙特阿拉伯王國教育部「沙特創新卓越奬」，為香港特區政府部門首次獲頒此殊榮。該機械人配備高清鏡頭、雷射探測與測距裝置及強力照明系統，能在複雜地形中穩定運行，並可自動構建排水設施三維模型，檢測數據即時上傳至人工智能平台分析。
獲評審團嘉許金獎的項目包括屋宇署的「FireCheck 4D – BIM消防安全工具」、土拓署的「人工智能山泥傾瀉警告系統」、「CANOPUS智能安全帶」、「密閉空間智能職安管理與監測系統」、「人員實名制與設備追蹤智能軟件」，渠務署的「智能陷阱星探」及水務署的「智管燒」。另外，工務科與土拓署合作研發的「智翱」智能無人機管理平台則奪得金獎。
甯漢豪祝賀得獎團隊
發展局局長甯漢豪今日(15日)祝賀工務科團隊及渠務署、土木工程拓展署、屋宇署、水務署、機電工程署和路政署憑多個創新項目獲得殊榮，並指出不少項目在人工智能、機械人及無人機方面提出嶄新方案，獲得國際認可，既提升公共服務質素和效率，亦為業界作出示範，推動香港成為國際基建中心。
日內瓦國際發明展
日內瓦國際發明展是全球發明界年度盛事之一，今年於3月11日至15日在瑞士日內瓦舉行，國際專家評審團就來自35個國家和地區約1,000項發明進行評審。