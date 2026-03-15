日內瓦國際發明展　港企勇奪特別大獎　發展局36項創新項目創歷屆新高

本屆日內瓦國際發明展多個獎項揭曉，香港代表團表現亮眼。「The Oasis One」憑熱帶海水魚類養殖產業鏈方案奪得「國際發明展特別大獎」；港鐵公司則憑「Acoustic GearGuard」人工智能聲學系統獲「世界知識產權組織獎」；香港浸會大學的「人工智能事實查核服務」贏得「國際傳媒獎」。此外，香港理工大學、渠務署及中文大學亦分別在「泰國最佳國際發明獎」及「沙特創新卓越獎」中獲得殊榮。

特區政府部門首獲「沙特創新卓越奬」

發展局及其轄下部門於第五十一屆展會展出36個項目，並榮獲36項獎項，包括1項沙特阿拉伯王國教育部—沙特創新卓越奬、7項評審團嘉許金獎、13項金獎、11項銀獎及4項銅獎，創下歷年新高。其中，由渠務署與內地專業團隊共同研發的履帶式全地形渠道檢測機械人「百變探哥」奪得沙特阿拉伯王國教育部「沙特創新卓越奬」，為香港特區政府部門首次獲頒此殊榮。該機械人配備高清鏡頭、雷射探測與測距裝置及強力照明系統，能在複雜地形中穩定運行，並可自動構建排水設施三維模型，檢測數據即時上傳至人工智能平台分析。