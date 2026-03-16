醫委會改革盼對症下藥 訂明審理時限屬強人所難

政府正草擬醫務委員會改革細節，醫務衛生局長盧寵茂表示，針對醫委會研訊時間過長問題，將會為專家證人交報告和聆訊小組改期開會等安排設時限，惟坦言如果明確規定案件處理時限是強人所難，因為如要做到程序公義，某些情況下是需要等待。
一宗拖延15年並一度擱置聆訊的雙非腦癱嬰兒投訴案，觸發政府修例改革醫委會，當局爭取今年上半年向立法會提交有關修例草案。盧寵茂在一個電視節目稱，希望藉此對症下藥，一次過解決醫委會行政管治等問題，又指醫委會研訊與法庭審訊相似，涉及大量司法程序及要平衡投訴人與被投訴人的權益，因此當局如貿然訂立一個時間指標是強人所難，「要做到程序公義，某啲情況下有啲等待係有需要嘅。」
盧寵茂透露，當局擬就專家證人提交報告訂立時限，如須在3個月內完成而非無了期等待，而聆訊小組成員在商議聆訊時也要設定期限，「唔可以話呢日我又唔得閒，嗰日我又唔得閒。」不過，他指出醫委會成員和審裁員是義務擔任而非受薪，他們會有各自的工作，因此不會出現「懲罰」，但當局可因應他們不稱職而考慮換人。
在改革醫委會後，醫務衛生局長有權在符合公眾利益下，就醫委會的履職作指示。被問到做法會否影響專業自主，盧寵茂指並非指示醫療投訴成立與否，主要是涉及醫療政策，又稱現時醫衛局不可干預醫委會，「問都唔可以問」是「有啲問題」。
急症室求診人次減逾一成
另外，公營醫療收費改革實施兩個半月，盧寵茂說急症室整體求診人次減少逾一成，部分日子更減少15%，領取一些俗稱「看門口藥」的情況亦明顯減少。他又指，現時已有逾750人獲得公營醫療服務費用1萬元封頂，有關機制每兩年會檢討一次。