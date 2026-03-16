醫委會改革盼對症下藥 訂明審理時限屬強人所難

政府正草擬醫務委員會改革細節，醫務衛生局長盧寵茂表示，針對醫委會研訊時間過長問題，將會為專家證人交報告和聆訊小組改期開會等安排設時限，惟坦言如果明確規定案件處理時限是強人所難，因為如要做到程序公義，某些情況下是需要等待。

一宗拖延15年並一度擱置聆訊的雙非腦癱嬰兒投訴案，觸發政府修例改革醫委會，當局爭取今年上半年向立法會提交有關修例草案。盧寵茂在一個電視節目稱，希望藉此對症下藥，一次過解決醫委會行政管治等問題，又指醫委會研訊與法庭審訊相似，涉及大量司法程序及要平衡投訴人與被投訴人的權益，因此當局如貿然訂立一個時間指標是強人所難，「要做到程序公義，某啲情況下有啲等待係有需要嘅。」