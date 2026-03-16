消委會｜24小時健身室收費差異大　部分收取額外費用

近年24小時健身室在本港湧現。消費者委員會整合本港11間24小時健身室的服務收費及條款資料，發現雖然各健身室均設有按月的收費模式，但當中5間在基本月費外還須另收入會費、電子鎖匙或匙卡費等，該些成本後會推高平均月費，對只計劃購買較短期會籍的消費者影響較大。當中，選擇12個月會籍的平均月費一般會較只選購單月會籍的月費為低，而2間健身室雖提供「1個月會籍」的資訊，但實際上要求消費者最少參加2個完整月份。 消委會調查發現，全部11間24小時健身室均提供按月的會籍收費模式，最長的會籍選項為24個月，只有MPower 24Fitness間提供。除基本月費外，Anytime Fitness、GO24 Fitness、MPower 24Fitness，以及ONYX會收取入會費，當中Anytime Fitness可豁免參加6或12個月會籍的入會費；Anytime Fitness及Snap Fitness會收取電子鎖匙或匙卡等不可退回的費用；另有4間會收取按金，當中4S Fitness會將按金作最後1個月月費，其餘3間均可於完約後退回。

1個月與12個月會籍平均月費差距大 比較1個月與12個月會籍的平均月費，Anytime Fitness除了基本月費外，還需收取電子鎖匙費和入會費，由於這些不可退還的費用在短期會籍中會集中在月內攤分，折算後該健身室的1個月平均月費與12個月的差距最為顯著，差幅逾2倍。4S Fitness、EFX24，以及MPower 24Fitness折算後的1個月與12個月平均月費差距亦超過1倍。 2間健身室要求最少參加2個月 GO24 Fitness及ONYX雖在其網站及實試中均提供「1個月會籍」的資訊，但實際上均要求消費者最少參加2個完整月份。相反，Champ 24 Fitness健身室除沒有收取任何月費以外不可退回的費用外，而且不論承諾期為1個月或12個月，其月費均維持在498元。另外，Snap Fitness未能提供全線分店通用的「1 個月會籍」計劃，而較具彈性的短期計劃則以每4星期（即28日）為收費單位，也不足一個月。

1個月會籍收費介乎498元至1850元 撇除上述需最少參加2個月的2間健身室及1間未能提供「1個月會籍」計劃的健身室後，其他各健身室1個月會籍最低平均月費，包括入會費及匙卡費在內，介乎498元至1,850元。平均月費最低的健身室只有4間分店，平均月費最高的則有38間。 消費者選擇12個月會籍的平均月費一般會較為划算。在購買12個月的會籍時，有5健身室仍須收取不同種類不可退還的費用，攤分該些支出後，平均月費介乎349元至783元，當中Fit 24 Fitness平均月費最低，為349元；最高則為ONYX，平均每月收783元。

試玩或開設會籍均要求提供個人資料 此外，消委會以消費者身分到其中22間分店實試，發現試玩或開設會籍時均被要求提供較敏感的個人資料。試玩方面，當中8間健身室均要求登記部分個人資料，例如姓名、身份證號碼、手機號碼等，而EFX24及Titan 24 Hours Fitness在免費體驗期間，要求消費者交出附有姓名或照片的證明文件暫存。 至於在正式開設會籍時，除姓名及手機號碼等基本聯絡資料外，有10間健身室要求提交身份證號碼，其中3間只記錄首4位數字；有2間會掃描或拍攝身份證，以助自動填寫資料；6間索取出生日期或月份。另有9間以人臉識別作為主要入場驗證方式，需要拍攝面部或半身影像。

消委會提醒商戶在收集及處理個人資料時，必須遵循「必須而不超乎適度」的原則，以符合《個人資料（私隱）條例》的要求；亦建議消費者在試玩和登記會籍前，先了解個人資料的收集和處理安排，包括用途、必要性、儲存方式和保障措施等，以衡量是否接受。