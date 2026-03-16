李家超：變局之中更要搶佔先機　正全速制定首份「香港五年規劃」

李家超今早在香港經濟峰會上致辭

地緣政治形勢緊張，行政長官李家超指，在變局之中更要搶佔先機，港府正全速制定首份「香港五年規劃」。 李家超今早在香港經濟峰會上致辭，指踏入2026年，主要經濟體普遍延續擴張勢頭。不過，地緣政治複雜多變，世界變亂交織、動蕩加劇，更有很多地方飽受戰火破壞，人命和設施受到摧殘，供應鏈與經貿秩序遭到破壞。當前，環球經濟前景存在不確定性，更影響主要經濟體貨幣政策走向、金融市場對科技投資的信心等。

正全速制定首份「香港五年規劃」 在「一國兩制」下，李家超表示香港擁有內聯外通的優勢，國家發展的強大支撐，為香港提供了龐大的市場動力和發展機遇。2026年是國家「十五五」規劃的開局之年，也是香港在邁向由治及興新征程上，謀劃未來五年發展方向的關鍵之年。李家超會帶領特區政府團結社會各界，主動對接國家「十五五」規劃。政府正全速制定首份「香港五年規劃」，為香港社會經濟和民生發展提供清晰的指引，推動香港更好融入和服務國家發展大局。

港府會利用香港作為國內國際雙循環格局中的「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色。對內，會深化與粵港澳大灣區城市的合作。對外，正積極拓展全球經貿網絡，在鞏固與傳統經濟體聯繫的同時，加強與全球南方等新興經濟體的合作。