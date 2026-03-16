消委會｜13枕頭樣本表現不俗　國產貨丹麥貨同獲總評最高4.5分

枕頭對睡眠質素至關重要，消委會分別購買13款樣本進行測試，包括7款記憶棉枕、3款乳膠枕及3款聚酯纖維枕，售價由79.9元至1,688元。其中，聲稱來源地為中國的Cherry感溫記憶凝氧枕(499元)、Sinomax全方位智慧承托枕(599元)，以及丹麥的Tempur雙用舒壓枕(1,428元)，無論對於體形大或細的人士而言，均獲最高4.5分總評。 實驗室亦以問卷形式收集10位測試員對樣本的軟硬度、高度、設計、氣味等方面的評價，Cherry感溫記憶凝氧枕、Dentons Luxurious Support Pillow Impressions Multi-Profile、Sinomax全方位智慧承托枕、Tempur雙用舒壓枕，以及Dunlopillo健頸乳膠枕頭獲得較高的 4 點評分。

大部分樣本側臥承托表現良好 當側臥於承托高度和角度適中的枕頭時，從尾骨到頸椎的線條會略微上升。結果顯示，大部分樣本在側卧承托上均有良好的表現，8款樣本不論高邊或低邊均獲4點評分或以上。惟3款樣本的表現略為遜色，其中 2 款樣本對體形較細和較大人士的承托表現，均只獲3.5點評分或以下；另1款的高低兩邊對體形較大人士的承托表現，同樣只獲3.5點評分或以下。 仰臥測試方面，大部分樣本對體形較大人士的仰臥承托表現較好，除了1款乳膠枕樣本獲 3點評分以外，其他樣本均獲得4點評分或以上。然而，大部分樣本對於體形較細人士的仰臥承托表現一般，只有Sinomax全方位智慧承托枕樣本的高邊，及Home Coordy聚酯枕頭樣本獲4點評分。

一 款接觸面積較小 舒適度稍遜 實驗室安排1位測試者以仰臥方式睡在各樣本上以量度與頭部的接觸面積、壓力分布以及透濕度等，又在全新的樣本上施加力度，以了解其下陷速度和幅度。結果發現，大部分樣本的整體舒適度不俗，12款樣本獲得4點評分或以上，另有1款聚酯纖維枕樣本獲3點評分。然而，由於其與測試者頭部的接觸面積較小、下陷速度及幅度表現亦不太理想，於該兩個項目分別只獲2點及2.5點評分。 如果枕頭偏硬、硬度變化明顯，使用者一般認為舒適度較低。各樣本的表現參差，9款獲 4 點或以上評分；1款乳膠枕樣本下陷速度較快而幅度較小，顯示樣本可能偏硬，獲3點評分；1款聚酯纖維枕樣本下陷速度非常快而且幅度大，顯示其承托力不足，獲2.5點評分。

各樣本壓力分布表現不俗 接觸面積亦會影響舒適度。3款乳膠枕樣本表現不錯，獲4.5點或以上評分。記憶棉枕和聚酯纖維枕樣本則表現較參差，1款記憶棉枕樣本高低兩邊的平均接觸面積約為73%，獲3點評分；2款聚酯纖維枕樣本的接觸面積分別為 74%和66%，獲3點和2點評分。壓力分布方面，各樣本均獲4 點或以上評分，顯示不同位置的承托力較為平均。枕頭透濕度方面，各樣本量得的相對濕度為48.5%至66.9%，當中2款記憶棉枕樣本為59.1%和66.9%，相對濕度較高，透濕度表現較其他樣本遜色，分別獲3點和2點評分。

記憶棉枕和乳膠枕較耐用 整體品質而言，大部分樣本表現不俗，9款獲4點評分或以上。惟 1 款記憶棉枕樣本的枕頭套於角落等位置出現空隙，只獲3點評分；另1款記憶棉枕樣本的枕頭套在清洗後其拉鏈壞掉，只獲2.5點評分。另外，大部分枕頭的拉鏈或縫線處均出現線頭或填充物外漏的情況，仍有改善空間。至於耐用程度測試方面，記憶棉枕和乳膠枕樣本的表現普遍理想，整體獲4點或以上評分，而2款聚酯纖維枕樣本的表現相對遜色，耐用程度整體獲 3.5 點評分。另外，沒有樣本因接觸點燃的香煙而着火燃燒，而所有樣本皆沒有檢出可能影響身體健康或造成環境污染的11 種阻燃劑。

選購及使用枕頭 建議 消委會建議，使用枕頭仰睡時，可從人體側面觀察，頭部、頸部與胸部應處於同一水平線上；側睡時，從人體正面觀察，面部、頸部和胸部應呈一直線；若枕頭過高便不宜繼續使用；若覺得枕頭過矮，可在枕頭下加墊毛巾，逐漸加高至合適高度；購買前於店內親身實測枕頭；避免選擇過硬的枕頭，以免與頭部的接觸面積小，令頭部某部分承受大壓力；選擇較軟的枕頭時則需注意能否提供足夠承托；當枕頭已經變形便需更換；按產品的護理標籤上提供的建議方法進行洗濯及保養；宜使用枕頭套，並每 1 至 2 星期更換清潔的枕頭套以保持衞生；及如果更換枕頭後仍未能改善肩頸不適，宜諮詢專業醫護人員的意見。