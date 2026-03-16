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出版：2026-Mar-16 11:27
更新：2026-Mar-16 11:27

網上熱話｜冰室QR點餐菜式照全AI生成 網民批倒米：啲嘢食有浸AI味

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有網民近日光顧一間冰室，用QR點餐時發現所有菜式的照片均是以AI生成，指「啲嘢食唔知點解都係有浸AI味」。(Threads)

有網民近日光顧一間冰室，用QR點餐時發現所有菜式的照片均是以AI生成，指「啲嘢食唔知點解都係有浸AI味」。(Threads)

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人工智能(AI)生成照片及影片愈見普及，卻帶來真假難分的問題。有網民近日光顧一間冰室，用QR點餐時發現所有菜式的照片均是以AI生成，批「仲要有啲係亂咁落指令」，令照片欠參考價值，又指「啲嘢食唔知點解都係有浸AI味」。

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有網民近日光顧一間冰室，用QR點餐時發現所有菜式的照片均是以AI生成，指「啲嘢食唔知點解都係有浸AI味」。(Threads) 有網民近日光顧一間冰室，用QR點餐時發現所有菜式的照片均是以AI生成，指「啲嘢食唔知點解都係有浸AI味」。(Threads) 有網民近日光顧一間冰室，用QR點餐時發現所有菜式的照片均是以AI生成，指「啲嘢食唔知點解都係有浸AI味」。(Threads) 有網民近日光顧一間冰室，用QR點餐時發現所有菜式的照片均是以AI生成，指「啲嘢食唔知點解都係有浸AI味」。(Threads) 有網民近日光顧一間冰室，用QR點餐時發現所有菜式的照片均是以AI生成，指「啲嘢食唔知點解都係有浸AI味」。(Threads) 照片可見樓主點了紫菜湯、海南雞飯、豬扒公仔麵。(Threads) 照片可見樓主點了紫菜湯、海南雞飯、豬扒公仔麵。(Threads) 照片可見樓主點了紫菜湯、海南雞飯、豬扒公仔麵。(Threads)

批亂咁落指令 「連圖片都不能參考」

該名網民周日(15日)於社交平台Threads發文稱，晚上10時因「唔知食咩好，求其入咗一間冰室」，坐下後開Google review，方發現冰室只有2.4星評價，「不過唔緊要，作為試伏大C，就試吓佢咩料！」。惟樓主以QR點餐時，驚現所有菜式的照片均是AI生成圖，可見蔥油雞扒三眼仔飯及澳門豬扒包的照片，右下方均標明「荳包AI生成」。樓主直言「仲要有啲係亂咁落指令gen出嚟，…今舖連圖片都不能參考」。

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用餐完畢後，樓主直言「啲嘢食唔知點解都係有浸AI味...不過都叫做食得落。講真餐牌用AI gen真係不建議，完全係倒自己米，我真係寧願你唔放圖…」。照片可見樓主點了紫菜湯、海南雞飯、豬扒公仔麵。其他網民留言回應稱，「去未試過嘅茶餐廳食嘢，我會係門口先睇係乜食客而唔係先睇餐牌」、「打開見到3眼仔我會即走」，亦有人品評樓主點的菜式，「果隻咩AI幅射雞脾嚟」、「三角形紫菜係直接一餅紫菜擺碗撞湯落去，都未發得切就上咗枱」。

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