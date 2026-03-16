學生巴士丟八達通遭狂嘟9次汽水機 網民憑一交易鎖定身份

一名學生近日坐巴士期間在車上丟失卡套，同一時間失去身份證、八達通、學生證和回鄉證，更於手機程式發現八達通被盜用買餐飲，兩天內連嘟9次汽水機。有網民憑手機程式其中一項交易「偵探上身」，推測疑似盜賊消費地點及身份。 樓主在社交平台Threads以「失物協尋」為題上載相片發帖，稱「其實做人可唔可以唔好咁貪心，前日成個卡套跌咗喺巴士，入面有身份證、八達通、學生證……大佬你用我八達通都算啦，可唔可以還返啲證件俾我，報失身份證已經用咗我幾舊水，仲未計要特登抽時間去整 」。樓主稱事發於本月9日早上8點至9點，於荃灣至觀塘巴士坐九巴40P線遺留一個淺啡色皮卡套，卡套上印有Yvonn，卡套內有八達通身份證以及回鄉證，如果有人執到，請pm（私訊）我，感謝」。

從八達通程式可見，樓主本月9日坐九巴40P線花費10元後，下一筆交易發生於本月10日，晚上9時53分至54分有人曾作出7筆交易，交易方為「太古可口可樂」，每次交易8至9元，至本月11日下午5時許再有兩筆「太古可口可樂」交易，每次交易8.5元。及至同晚7時，出現一筆13元的「包點料理」交易。最後一筆交易發生於本月12日晚上7時許，交易方為「SSP HK」，價值79.2元。 樓主已報警 「好彩冇整自動增值」 有網民估計是賊人買食物及嘟汽水機買飲品，笑言對方「兩分鐘內買十幾支嘢飲」、「對可樂好執著喎」、「邊會買汽水咁有趣」、飲咁多可樂小心糖尿。樓主回應已報警，「我真係唔介意你用咗我八達通，但係至少比返個卡套同證件我啦」、「卡套都係我自己手整架」、「好彩冇整自動增值咋，飲咁多可樂糖尿病」。

推測疑為機場員工 有毫子尾「因為有折」 有偵探頭腦的網民則發現線索，推測出疑似盜賊消費地點及身份，指其中一項79.2元的「SSP HK」消費項目疑於機場作出交易，指涉事店鋪「喺機場有舖頭，79.2大概係員工有折，有機會搵到佢，因為有cctv」；另有人亦指「似係喺機場用喎，應該係staff執到，機場食嘢有毫子尾，九成係staff」，又透露機場員工休息室有相關汽水機；另有人估計兩天內嘟足9次汽水機，「應該喺員工休息室懶係嘢係咁請人飲嘢」。