消委會《選擇》月刊10月停印刷版 改推手機程式開抖音

今年為消委會月刊《選擇》創刊的50周年，總幹事沈朝暉今日（16日）公布，消委會將於10月推出最後一期、第600期《選擇》印刷版，之後將改由手機應用程式每周發放消費資訊。另外，消委會亦於抖音開設帳戶，沈朝暉解釋﹐去年共接獲38,000多宗與本港消費者及或本地商戶相關的投訴，其中7,200多宗涉及內地消費者，因此期望透過抖音接觸更多內地消費者。

應用程式版改每周發放文章

《選擇》月刊於1976年創刊，涵蓋各種跟消費者息息相關的產品及服務測試、調查及深入研究報告，以及投訴實錄等資訊。消委會去年初起停止《選擇》紙本販售與訂閱服務，改為免費提供網上版予公眾閱覽，僅印刷少量實體刊物供個別長者中心及社區組織等。過去一年以來，月刊錄得超過225萬的瀏覽次數。

印刷版適當時機「光榮引退」

消費者委員會總幹事沈朝暉於今日的發布會上公布，10月推出第600期後將停止發放印刷版，她認為時機合適，形容印刷版完成歷史任務，是適當時機「光榮引退」。年底推出《選擇》應用程式，進一步擴大內容覆蓋面，會採用全新發布模式，將內容由慣常每月首天發布，改為每周持續發放，而發表文章的數目與過去發布文章數目一致，讓讀者能每星期定時獲取最新的消費資訊。